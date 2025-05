Festlichkeit in amerikaischem Stil zum neuen Jahr 2025

Die Junge Deutsche Philharmonie widmet sich bekannten Melodien aus Gershwins "Porgy and Bess", sie fegt durch die Themenwelten von Bernsteins Operette "Candide", und sie lässt in William Bolcoms "Concerto Grosso" die vier Saxofone des Kebyart Ensemble aus Barcelona in einen lebhaften Dialog mit dem großen Orchester treten. Den Abschluss bildet eine Uraufführung: Mit seinem "Konzert für Orchester" verbindet auch der Schweizer Komponist Daniel Schnyder unterschiedliche Welten von Klassik über Jazz bis Latin Music, Funk Music und R&B zu einem mitreißenden Gesamtwerk.

Kebyart Ensemble

Junge Deutsche Philharmonie

Leitung: Delyana Lazarova



Aaron Copland:

"Fanfare for the Common Man"

George Gershwin:

"Catfish Row", Sinfonische Suite aus "Porgy and Bess"

William Bolcom:

Concerto Grosso für Saxofonquartett und Orchester

Leonard Bernstein:

Ouvertüre aus "Candide"

Daniel Schnyder:

Konzert für Orchester (Uraufführung)



(Konzert vom 12. Januar 2025 in der Alten Oper, Frankfurt)