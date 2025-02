Mittagskonzert vom 23.2.2025

Festival Europäische Kirchenmusik 2024

The Power of Song - Lieder ohne Grenzen

Volksweisen aus Lettland, Litauen und Estland, Hymnen und Freiheitslieder in traditionellen und eigenen Bearbeitungen

Latvian Voices:

Beâte Krûmiņa, Laura Jēkabsone, Zane Stafecka (Sopran)

Paula Pērkone, Una Stade (Alt)

Jânis Strazdiņš (Bass)

Laura Jēkabsone (*1985) / Text: Lettische Volksweise:

„Jumalo"

Laura Jēkabsone / Text: Lettische Volksweise:

„Jo dziedāju, jo skanēja"

Lettisches Volkslied / arr. Laura Jēkabsone, Dita Belicka:

„Aiz upītes es uzaugu"

Laura Jēkabsone / Text: Lettische Volksweise:

„Zvīdzi Zvīdzi Sērmais Zirdzeņ"

„Kad es guoju tauteņos"

Ukrainisches Volkslied, arr. Laura Jēkabsone:

„Ой, полечко - поле" („Oi polechko pole")

Emīls Dārziņš (1875 - 1910), arr. Laura Jēkabsone:

„Valse Mélancolique"

Laura Jēkabsone / Text: Lettische Volksweise:

„Rotā"

Imants Kalniņš (*1941) / Text: Imants Ziedonis:

„Buramdziesmina"

Litauisches Volkslied, arr. Laura Jēkabsone:

„Titity tatatoj"

Margrit Kits / Text: Estnische Volksweise, arr. Laura Jēkabsone:

„Ilus Hääl"

Laura Jēkabsone:

„Sudraba Mēness"

Ilga Reizniece (*1956) / Text: Rainis, arr. Laura Jēkabsone:

„Acis veras aizveras"

Petri Prauda (*1972), arr. Zane Stefecka:

„Keidas / Oasis"

Lettisches Volkslied / arr. Laura Jēkabsone:

„Bēdu manu lielu bēdu"

Laura Jēkabsone:

„Cauri Vasarām"

(Konzert vom 31. Juli 2024 in der Augustinuskirche, Schwäbisch Gmünd)

Die "Singende Revolution" erhält eine besondere Stimme: Das lettische Ensemble Latvian Voices verbindet traditionelle Lieder aus Estland, Lettland und Litauen mit zeitgenössischen A-cappella-Arrangements. Die "Dainas" - jahrhundertealte lettische Volkslieder - bildeten das kulturelle Rückgrat des gewaltlosen Widerstands gegen die Sowjetherrschaft. In modernen Interpretationen zeigt das Ensemble die zeitlose Kraft dieser musikalischen Tradition. Das 2009 in Riga gegründete Sextett trägt mit kraftvollen Volksliedern und feinsinnigen Eigenkompositionen das Erbe des "singenden Landes" in die Welt.