Werkstatt SWR Experimentalstudio

14. März 2024

Die SWR Experimentalstudio-Klangregisseure Joachim Haas, Michael Acker und Maurice Oeser vor der Elbphilharmonie in Hamburg SWR

Vom Winde verweht, aber guten Mutes sind die drei Klangregisseure Joachim Haas, Michael Acker und Maurice Oeser vor der Elbphilharmonie in Hamburg. Der Anlass: das heutige Konzert im kleinen Saal des berühmten Gebäudes.

Klangregie des Experimentalstudios im kleinen Saal der Elbphilharmonie SWR

Auf dem Programm steht Luigi Nonos "Quando stanno morendo. Diario polacco Nr. 2" für Frauenstimmen, Flöte, Violoncello und Live-Elektronik. Interpreten sind das Vokalensemble Les Métaboles unter der Leitung von Léo Warynski, Flötist Matteo Cesari, Cellist Éric-Maria Couturier und natürlich das SWR Experimentalstudio.

20. Februar 2024

Einen großen Aufbau gab es im Schlossbergsaal des SWR Studios Freiburg, als kürzlich das Trio Accanto das Stück "Personal Best" des Nowegischen Komponisten Eivind Buene für eine CD einspielte.

Die Komposition "Personal Best" ist 2021 im SWR Experimentalstudio entstanden und wurde am 15. Oktober 2021 bei den Donaueschinger Musiktagen uraufgeführt. Wer mehr über das Stück lesen will, kann das hier tun:

Werkkommentar Eivind Buene: Personal Best

18. Januar 2024

Der Komponist Simon Steen-Andersen und Praktikant Luis Miehlich experimentieren mit Sprühnebel SWR

Dass es in dieser Jahreszeit draußen im Freien Nebel gibt, ist ja durchaus normal, aber im SWR Experimentalstudio? Keine Sorge, es ist keine elektronische Gerätschaft abgeraucht, sondern der dänische Komponist Simon Steen-Andersen arbeitete an seiner neuen Komposition "No concerto", die am 3. Februar im WDR Köln uraufgeführt wird.

Das "No concerto" ist für Klavier, Orchester, Live-Elektronik und Lichtinstallation komponiert. Besonders an der Lichtinstallation wurde im Experimentalstudio getüftelt. Sie wird durch das vom Orchester Gespielte gesteuert, im Experimentalstudio wurde das Orchester durch den Flügel simuliert. Die Einstellungen der Mikrofone für die genaue Steuerung des Lichts wird eine der größten Herausforderungen für das Stück.

Nebel sogar im Experimentalstudio - künstlich natürlich! SWR

Der Nebel, um den es gerade ging, wurde mittels Sprühdosen hergestellt und sollte so das Mystische, Rückwärtsgewandte in diesem Stück darstellen. Simon Steen-Andersen schreibt dazu im Einführungstext zur Partitur:



"In einer fernen Zukunft, in der Musik und Konzerte, wie wir sie kennen, keine Bedeutung mehr haben, haben Archäologen eine Tonbandmaschine und eine Reihe von Tonbändern ausgegraben, eine davon eine Live-Aufnahme von Beethovens 4. Klavierkonzert. Um die Art der Klänge auf den größtenteils verfallenen Bändern besser zu verstehen, schließen sie die Bandmaschine an eine "Rückwärts-Echoortungskammer" an, die es ihnen ermöglicht, den Raum zu visualisieren und zu erforschen, in dem die mysteriösen akustischen Signale aufgezeichnet wurden ..."

4. Dezember 2023

Der französische Komponist arbeitet mit Musikinformatiker Thomas Hummer zusammen im SWR Experimentalstudio SWR

Zum ersten Mal im Freiburger Experimentalstudio ist der französische Komponist Franck Bedrossian. Hier bereitet er zusammen mit Thomas Hummel eine Komposition für Chor und Live-Elektronik vor, die bei den Donaueschinger Musiktagen 2024 uraufgeführt werden soll.

Kirsten Drope und Torsten Müller vom SWR Vokalensemble bei Aufnahmen zu Franck Bedrossians neuen Werk in Stuttgarts Villa Berg SWR



Zwischendurch gab es auch ein Fahrt zum SWR in Stuttgart, wo mit den SWR Vokalensemblemitgliedern Kirsten Drope (Sopran) und Torsten Müller (Bass) Aufnahmen gemacht wurden. Diese Samples werden später teilweise auch in der Komposition "Départs de feu ENTIER" (Arbeitstitel) nach Texten von Rimbaud verwendet werden. Wir sind jetzt schon gespannt, wie das Stück dann klingen wird.

Der französische Komponist Franck Bedrossian bei Aufnahmen im SWR Stuttgart SWR

22. November 2023

Giga-Hertz-Festival 2023 Banner ZKM Karlsruhe

Das ZKM | Karlsruhe vergibt in Kooperation mit dem SWR Experimentalstudio jährlich den Giga-Hertz-Preis für elektronische Musik. Preisträgerin für ihr Lebenswerk ist in diesem Jahr die USamerikanische Komponistin Laurie Spiegel. Erstmals ist die Preisvergabe in ein mehrtägiges Festival eingebettet. Von Mittwoch bis Sonntag bieten Konzerte, DJ-Sets, Artist Talks und Workshops für alle Altersgruppen das gesamte Spektrum der zeitgenössischen elektronischen Musik und Klangkunst. Der Höhepunkt des Festivals ist die Verleihung des Giga-Hertz-Preises am Samstagabend (Giga-Hertz- Festival für elektronische Musik und Klangkunst 2023 »Radical Polytronics« 06.12.2023 – 10.12.2023)

Konzerte mit dem SWR Experimentalstudio:

Donnerstag, 07.12.2023 19:00 Uhr, Medientheater

Konzert des SWR Experimentalstudio und des Explore Ensemble

John Croft

"...ne l'aura che trema" DEA

Beatrice Dillon

"Seven Reorganisations"

Christian Mason

"Hölderlin's Madness" UA



Lotte Betts-Dean | Mezzosopran

Thorwald Jorgensen | Theremin

Explore Ensemble

Mirella Weingarten, Wiebke Pöpel | Videoinstallation

SWR Experimentalstudio:

Tim Abramczik, Joachim Haas, Maurice Oeser | Klangregie

Luis Miehlich, Klangregieassistenz

Nicholas Moroz | Klangregie



Samstag, 09.12.2023 14:00 bis 15:00 Uhr, Kubus

Uraufführungen der Produktionspreisgewinner:innen 2021/22

Yu-Jung Chen

Yvette Janine Jackson

"EXTANT" UA



Sam Dunscombe | Klarinette

Judith Hamann | Cello

SWR Experimentalstudio:

Joachim Haas, Maurice Oeser | Klangregie



weitere Informationen zum Giga-Hertz-Festivals 2023:

Giga-Hertz-Festival 2023

15. November 2023

Der ukrainische Komponist Maxim Kolomiits und Klangregisseur Luis Miehlich SWR

Gerade 'mal seit sechs Wochen als Praktikant im SWR Experimentalstudio – und schon auf der zweiten Konzertreise: Luis Mielich, der noch bis Ende März 2024 das Team des Experimentalstudios bereichern wird.

Zur Zeit also zusammen mit seinem erfahrenen Kollegen und Klangregisseur Thomas Hummel bei Proben und Konzert in Stuttgart-Bad Cannstatt unterwegs, in einem "Ukraine-Projekt", das mit dem Ukrainischen Chor Alter Ratio unter der Leitung von Olga Prykhodko, der Urheberin des Projekts, Werke von ukrainischen Komponisten (und György Ligeti) aufführen wird.

Mehr über das Konzert gibt es hier:

Das ukrainische Vokalensemble Alter Ratio mit „Lux Aeterna“

Wann?

Heute, 15. November 2023, 20 Uhr, in der Stadtkirche.



Programm:

György Ligeti

"Lux Aeterna"

für 16-stimmigen gemischten Chor

Pavel Kerkelov

"phos-phorus"

für Vokalensemble und Elektronik, UA

Maxim Kolomiiets

"Disappearing Voices"

für Vokalensemble und Elektronik auf einen Text von Viktor Rekalo, UA

Maxim Shalygin

"Sub Rosa"

für Vokalensemble und Elektronik auf einen Text von Robert Frost, UA

Alla Zagaykevych

"Psalms of Falling"

für Vokalensemble und Elektronik auf einen Text von Iya Kywa, UA



Mitwirkende: Alter Ratio Contemporary Music Ensemble

Olga Prykhodko, Leitung

SWR Experimentalstudio:

Thomas Hummel · Luis Miehlich, Klangregie

2. November 2023

CD-Cover # 42, Klaus Ospald Bayerischer Rundfunk



Ausgezeichnet! – wurde die vom Bayerischen Rundfunk produzierte CD mit Werken von Klaus Ospald.

Das achtteilige "Quintett von den entlegenen Feldern" für Streichtrio, Klarinette, Klavier und Live-Elektronik entstand 2012/13 im Auftrag des SWR Experimentalstudios und wurde 2014 revidiert. Es wurde am 31. Mai 2014 im SWR Studio Freiburg, Schlossbergsaal, mit dem Ensemble Experimental uraufgeführt (ohne Elektronik), mit Live-Elektronik dann am 3. Oktober 2015 am gleichen Ort durch dasselbe Ensemble. An den Reglern saßen dann das Team des SWR Experimentalstudios. Ospald war es wichtig, dass erweiterte Klänge integraler Bestandteil der Komposition werden und ihren Raum bekommen. Jene Art von Live-Elektronik erfordert bei der Aufführung einen Klangregisseur, der – wie die Musiker – diese Live-Elektronik nach der Partitur "spielt".



Diese CD-Produktion wurde nun vom spanischen Magazin "Ritmo" mit ESPECIALMENTE RECOMENDADO & SONIDO EXTRAORDINARIO ausgezeichnet.

26. Oktober 2023

Ganz schön was los war gestern im Experimentalstudio! Schriftsteller und Filmregisseur Thomas von Steinaecker reiste mit Filmteam (Wiebke Pöpel, Kamera und Jörg Theiss, Ton) ins Freiburger Experimentalstudio, um dort eine Sequenz für seinen neuen Film über Luigi Nono zu drehen (produziert vom SWR für ARTE). Und wenn es um Luigi Nono im Experimentalstudio geht, da dürfen zwei Protagonisten keinesfalls fehlen: der Flötist Roberto Fabbriciani aus Florenz und der frühere Studioleiter André Richard. Zusammen mit Michael Acker und Joachim Haas schwelgten sie in alten Zeiten, sprachen über die Musik Nonos und spielten live mit historischem, das erst einmal entstaubt und zum Leben erweckt werden musste, wie auch neuestem, digitalen Equipment. Längst schon ist das Experimentalstudio im digitalen Zeitalter angekommen, ein Ausflug in die Historie ist jedoch auch immer wieder spannend.

6. Oktober 2023

Bühnenbild zu Johannes Maria Stauds Oper "missing in cantu", Uraufführung am Nationaltheater Weimar. Candy Welz

Auch wenn die Uraufführung beim Kunstfest Weimar von Johannes Maria Stauds neuer Oper "missing in cantu (eure paläste sind leer)" am Nationaltheater Weimar nun schon ein Monat her ist (UA 2. September 2023), so gibt es noch Folgeaufführungen, beispielweise am kommenden Sonntag, 8. Oktober, um 18 Uhr, auf die wir hier gerne hinweisen möchten.

Wer sich einen kurzen Eindruck verschaffen will, der kann dies hier tun:

Trailer zu Stauds "missing in cantu" am Nationaltheater Weimar

Weitere Aufführungen am:

Samstag, 18. November 2023, 19.30 Uhr

Donnerstag, 21. Dezember, 19.30 Uhr

28. September 2023

Generalprobe von Ying Wangs "Black Hole, Big Bang!" SWR

Vor fast einem Jahr spielte das SWR Experimentalstudio im ZKM Karlruhe im Rahmen der Giga-Hertz-Preisverleihung ein Konzert mit Werken von Ying Wang und Luigi Nono. Heute Abend um 21:05 Uhr kann man die Aufnahme dazu bei SWR2 JetztMusik hören.

Mehr dazu gibt es hier:

https://www.swr.de/swr2/musik-klassik/die-fabrik-ein-update-swr2-jetztmusik-2023-09-28-100.html

20. September 2023

New York im Sommer 2023 SWR

Zum zweiten Mal in der New York Times! Nach 1973, als das SWR Experimentalstudio Pierre Boulez‘ „... explosante-fixe ...“ in New York uraufführte, gab es kürzlich wieder einen Artikel in der renommierten Zeitung anlässlich des Konzertes des Experimentalstudios am Eröffnungsabend des Times:Spans Festival mit einem reinen Nono-Programm, das diverse US- oder NYC-Premieren enthielt.

„The subtle electronic processing of live instrumental playing was a consistent delight.“

Zusammen mit dem Ensemble Experimental, ergänzt durch zwei amerikanische Musiker (Serafim Smigelskiy, Cello und Kathryn Schulmeister, Kontrabass) und dem Dirigenten Brad Lubman, der kurzfristig eingesprungen war, verwöhnten alle zusammen das New Yorker Publikum mit ungewohnten Klängen, die beeindruckten. Das außergewöhnliche Klangerlebnis blieb auch den Ohren des Kritikers Seth Colter Walls nicht verborgen, der geradezu enthusiastisch über „Omaggio a György Kurtág“ schrieb: „Die subtilen elektronischen Bearbeitungen von live gespielten Klängen waren ein durchgehendes Vergnügen."

Ensemble Experimental, SWR Experimentalstudio und Brad Lubman bei Proben Thomas Fichter

11. August 2023

Caley Monahon-Ward (Time:Spans), Joachim Haas und Michael Acker (SWR Experimentalstudio) bei Proben in New York SWR Nathaniel Butler

Das SWR Experimentalstudio ist wieder einmal unterwegs – dieses Mal sogar transatlantisch. In New York City spielt es zusammen mit dem Ensemble Experimental unter der Leitung von Brad Lubman das Eröffnungskonzert des renommierten Time:Spans Festivals. Brad Lubman wird die Musik von Luigi Nono anstelle von Detlef Heusinger dirigieren, der aufgrund kurzfristiger Visakomplikationen nicht nach New York reisen konnte. Wir sind Herrn Lubman dankbar, dass er spontan einspringt und damit die Absage dieses außergewöhnlichen Konzerts verhindert.

Das Ensemble Experimental probt mit Brad Lubman in New York SWR Nathaniel Butler



Samstag, 12. August 2023, 19.30 Uhr

The DiMenna Center for Classical Music, New York



Programm:

Luigi Nono

"Omaggio a Vedova" für Tonband

"A Pierre. Dell’azzurro silenzio, inquietum" für Kontrabassflöte, Kontrabassklarinette und Live-Elektronik

"Omaggio a György Kurtag" für Alt, Flöte, Klarinette, Baßtuba und Live-Elektronik

"Post-prae-ludium No. 1 per Donau" für Tuba und Live-Elektronik

"Guai ai gelidi mostri" für zwei Alti, Flöte, Klarinette, Tuba, Viola, Violoncello, Kontrabass und Live-Elektronik



Interpreten:

Noa Frenkel, Alt

Elisa de Toffol, Alt

Ensemble Experimental:

Maruta Staravoitava, Flöte

Andrea Nagy, Klarinette

József Bazsinka, Tuba

Jenna Sherry, Violine

Serafim Smigelsky, Violoncello

Kathryn Schulmeister, Kontrabass

Brad Lubman, Dirigent

SWR Experimentalstudio:

Michael Acker, Joachim Haas, Klangregie

Caley Monahon-Ward (Time:Spans) und Joachim Haas, Michael Acker (SWR Experimentalstudio) proben konzentriert Werke Luigi Nonos in New York SWR Nathaniel Butler

06. Juli 2023

Schön war es - die Mitwirkenden beim Schlussapplaus SWR

In stimmungsvolles Licht getaucht wurde das Treppenhaus des SWR Studios Freiburg von der Abteilung Veranstaltungstechnik aus Baden-Baden anlässlich des Porträtkonzertes von Christian Billian, der die Live-Elektronik zu seiner Komposition "Katalog der Schwingungen" (Jürgen Ruck, Gitarre) im Experimentalstudio erstellte.

Mitglieder des Freiburger Akkordeonorchesters SWR

Bis auf den letzten Platz ausverkauft war das Konzert – nicht zuletzt deshalb, weil auch das elfköpfige Freiburger Akkordeonorchester unter Leitung von Volker Rausenberger dabei war. Für dieses Ensemble schrieb Christian Billian eigens Stücke oder arrangierte bestehende Werke neu. Die Ensemblemitglieder waren auf dem Flur des ersten Stocks verteilt und schufen so einen Raumklang der etwas anderen Art. Für alles Beteiligten – Interpret:innen wie Zuhörende – ein stimmungsvoller, interessanter Abend.

Schlussapplaus ( v.l.n.r.): Volker Rausenberger (Dirigent), Jürgen Ruck (Gitarrist), Christian Billian (Komponist), Joachim Haas (Klangregie), Moritz Fischer (Klangregieassistenz) SWR

29. Juni 2023

Der Komponist Christian Billian SWR Anja Thölking

In drei Tagen ist es endlich soweit: In einem Porträtkonzert von Christian Billian am 2. Juli 2023, 19 Uhr, im SWR Studio Freiburg, präsentieren sich das SWR Experimentalstudio zusammen mit Jürgen Ruck und dem Akkordeon Orchester Freiburg unter der Leitung von Volker Rausenberger. Einen kleinen Vorgeschmack auf die Uraufführung des Gitarrenstücks "Katalog der Schwingungen", gibt das Video.

Mehr Details zum Konzert finden Sie hier:

Sonntag, 02. Juli 2023 , 19 Uhr

SWR Studio Freiburg, Foyer

Christian Billian (*1973)

Adagio aus der Tango-Suite

für Streichquartett (2021)

Bearbeitung für das Freiburger Akkordeon Orchester UA



Katalog der Schwingungen (2007-10 und 2017-2020) UA

Teil 1 – Fingerabdrücke

Teil 2 – Verschiebungen



Breathing (2022) UA



Katalog der Schwingungen

Teil 3 – Zwischengesang



Clashes and waves (2023) UA



Katalog der Schwingungen

Teil 4 – Räume

Teil 5 – Schlag auf Schlag



Lueget vom Berg ins Tal (2015)

Mitwirkende:

Jürgen Ruck, Gitarre

Freiburger Akkordeon Orchester

Volker Rausenberger, Leitung

SWR Experimentalstudio:

Joachim Haas, Christian Billian, Klangregie

16. Juni 2023

Komponist Christian Billian sowie Klangregisseure Joachim Haas und Daniel Miska proben "Katalog der Schwingungen" SWR

Mit einer langen Vorlaufzeit wird es nun endlich sehr konkret. Christian Billians neue Komposition "Katalog der Schwingungen" für Gitarre (Jürgen Ruck) und Live-Elektronik wurde im SWR Experimentalstudio für das Konzert am 2. Juli 2023 im SWR Studio Freiburg geprobt .

Gitarrist Jürgen Ruck bei der Probe zu Christian Billians "Katalog der Schwingungen" SWR

Dabei ist Christian Billian, der selbst auch Gitarrist ist, nicht nur der Komponist, sondern auch an der Klangregie tätig. Ein sehr anspruchsvoller Part, denn gleichzeitig werden Raumklangbewegung und Klangumformungen über ein iPad gesteuert, Samples getriggert und unterschiedliche elektronische Prozesse ausbalanciert, die die klanglichen Ausdrucksmöglichkeiten der Gitarre erweitern. „Das muss ich tatsächlich noch richtig üben“, sagt er grinsend – man wächst ja bekanntlich mit seinen Aufgaben ;-).

Christian Billian steuert Raumklangbewegung und Klangumformungen über ein ipad SWR

14. März 2023

Was früher das Welte-Mignon-Klavier oder das Player-Piano, das ist heute ein Midi-Flügel. Zum Einsatz kam dieser beispielhaft in der Komposition "AION" von Johannes Motschmann, die mit dem Ensemble Modern, Peter Tilling und dem SWR Experimentalstudio im Frankfurter LAB für ein Konzert in Bielefeld geprobt wurde. Im Video sieht man, wie sich die Tasten wie von Geisterhand bewegen ...

9. März 2023

Und schon wieder unterwegs! Dieses Mal probt das SWR Experimentalstudio Johannes Motschmanns "AION" für Ensemble und künstliche Intelligenz im Frankfurter LAB. Mit dabei: das Ensemble Modern und der Dirigent Peter Tilling. Die Proben dienen zur Vorbereitung des Konzerts am 10.03.2023, 20 Uhr, in der Rudolf-Oetker-Halle in Bielefeld.

3. März 2023

Sieht so die Kammermusik der Zukunft aus?

Der Saxophonist Jean-Marc Bouchard spielt in Montréal, Klarinettistin Andrea Nagy im SWR Experimentalstudio in Freiburg, zu hören ist "Conversation in the Clouds" von Hongshuo Fan, der wiederum mit seinem Computer in Manchester sitzt und die Klänge quasi in Echtzeit steuert. Ausprobiert werden dabei erweiterte Möglichkeiten des Zusammenspiels, die der PC mittels KI generiert. Er reagiert auf das tatsächlich intonierte, indem er Material aus einem aufgenommenen Klavierwettbewerb bereitstellt, aus dem wiederum die Instrumentalisten auswählen. Und als ob das noch nicht genug wäre, werden die Bewegungen der Instrumentalisten durch Motion-Tracking in ein Video umgewandelt. Möglich wird dies dadurch eine spezielle Audioübertragung mit geringer Latenzzeit, so dass die Musik tatsächlich über tausende von Meilen gemeinsam erklingen wird. Ob das wirklich funktioniert, das wird am Samstag, 4, März überprüft. Wir sind schon sehr gespannt auf das Ergebnis!

Das Konzert ist Teil der Forschungsprojekts „Sounding Philosophy“, bei dem unter anderem die Grieg Akademie Bergen, das MNM Festival in Montréal sowie das SWR Experimentalstudio teilnehmen.

Klarinettistin Andrea Nagy bei Proben zu Hongshuo Fans "Conversation in the Clouds" SWR

7. Februar 2023

Ebenso zu Gast im SWR Experimentalstudio war dieser Tage der österreichische Komponist Johannes Maria Staud. Nach seinen Opern "Berenice" (2004), "Die Antilope" (2014) und "Die Weiden" (2018) entwickelt er zusammen mit Klangregisseur Michael Acker die Live-Elektronik zu seiner neuen Oper "Missing in cantu". Sie basiert auf der Vorlage "Eure Paläste sind leer" von Thomas Köck, einem jungen Österreichischen Schriftsteller. Die Oper spielt auf drei Zeitebenen, die collageartig ineinandergreifen. Dazu wurden im SWR Experimentalstudio zusammen mit Johannes Maria Staud für die Elektronik entsprechend unterschiedliche charakteristische Klänge entwickelt, die zum einen zur Figur und zum anderen zu den verschiedenen Zeitebene passen. Die Klänge werden zum Teil live generiert und können sich der Szene anpassen.

Die Oper ist ein Projekt des Deutschen Nationaltheaters Weimar und des Kunstfests Weimar unter Mitwirkung des SWR Experimentalstudios. "Missing in Cantu" wird am 2. September 2023 in Weimar uraufgeführt.

2. Februar 2023

Letzte Hand angelegt wurde dieser Tage im SWR Experimentalstudio an Annesley Blacks neue Komposition "fresh used goods" für Gitarrenduo und Live-Elektronik, die am 30. April beim Festival Acht Brücken | Musik für Köln uraufgeführtwird. Zu Gast im SWR Experimentalstudio nicht nur die kanadische Komopinistin, sondern auch das Gitarrenduo Ruben Mattia Santorsa und Adrian Pereyra.

