Klangregisseur und Musikinformatiker/sound director and music informatician

Daniel Miska, Musikinformatiker und Klangregisseur SWR Anja Thölking

Daniel Miska studierte Audiodesign und Komposition mit Minor in Jazzklavier an der Hochschule der Künste Bern, wo er sich auf die Beziehung zwischen Mensch und Maschine und eine eigens dafür entwickelte instrumentale Praxis konzentrierte. Seit 2022 ist Daniel als Klangregisseur des SWR Experimentalstudios für diverse Projekte im In- und Ausland unterwegs und konnte bereits mit vielen renommierten Künstler:innen wie Patricia Kopatchinskaja, Simon Steen-Andersen oder Elena Mendoza zusammenarbeiten. Neben seiner Tätigkeit als Klangregisseur hat Daniel einen Lehrauftrag an der Hochschule der Künste in Bern.

Daniel Miska studied audio design and composition with a minor in jazz piano at the Hochschule der Künste in Bern, focusing his work on the relationship between human and machine, as well as a specially developed instrumental practice. Since 2022, Daniel has been working as a sound director for the SWR Experimentalstudio on various projects in Germany and abroad and has already worked with many renowned artists such as Patricia Kopatchinskaja, Simon Steen-Andersen and Elena Mendoza. In addition to his work as a sound director, Daniel also teaches at the Bern University of the Arts.