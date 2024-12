Glänzend recherchiert und flüssig geschrieben

Buchkritik vom 16.3.2016



Von Amadeus bis Zypernwein. In ihrem neuen Mozart-ABC beleuchtet Eva Gesine Baur auf unkonventionelle Weise das Leben von Wolfgang Amadeus Mozart. Auch unter skurrilen Stichwörtern wie „Quietschente“ oder „Flötenhasser“ kann sich der Leser vom Alltag des Komponisten ein Bild machen.

SWR C.H. Beck - Mozart-ABC Autor: Eva Gesine Baur Verlag: C.H. Beck ISBN: ISBN 978-3-406-68981-9

Eine Art biographisches Köchel-Verzeichnis

Biographien sind zwangsweise immer auch Romane des Lebens – und das umso mehr, je weiter zurück in der Zeit der berühmte Mensch lebte: Es gibt nun mal keine lückenlosen Quellen aus Vergils oder Rembrandts Zeit. Eine von Deutschlands gewieftesten Biographinnen, Eva Gesine Baur, hauchte immer wieder äußerst unterhaltsam dem Skelett von Fakten mit dem Fleisch der Erzählung Leben ein. Wie aber das Romanhafte minimiert werden kann, zeigt sie jetzt: Im Verlag C. H. Beck veröffentlichte sie ein schmales Bändchen, das sie „Mozart-ABC“ nennt. Hier werden alltägliche Begebenheiten eines Künstlerlebens alphabetisch aufgelistet, glänzend recherchiert und flüssig beschrieben, und der Zwang zum Roman spielt keine große Rolle mehr – weil der einzige rote Faden: Mozart heißt.

Tatsächlich gibt es von Eva Gesine Baur bereits eine „romanhafte“ Mozart-Biographie; ihr Untertitel ist „Genius und Eros“, und sie hält es sich zugute, auch die Schattenseiten des Mozartschen Lebens auszuleuchten. Verglichen damit ist ihr „Mozart-ABC“ eine Art biographisches Köchel-Verzeichnis, vom Stichwort „Amadeus“ bis zum „Zypernwein“, worin sehr witzig die politische Unkorrektheit des Librettos von „Entführung aus dem Serail“ aufgezeigt wird. Wie glänzend Frau Baur recherchiert, zeigt aber bereits das erste Stichwort Amadeus: „In das Taufbuch der Salzburger Dompfarre wurde er am 28. Januar 1756, einen Tag nach seiner Geburt, als Joannes Chrysost Wolfgangus Theophilus eingetragen … Familie und Freunde nannten den Komponisten Wolfgang. Er selbst unterschrieb anfangs zuweilen mit Wolfgang Gottlieb, seit Jahresbeginn 1770 mit Amadeo, ab 1777 Amadé, gern auch in (…) Varianten (…), meist schlicht Mozart. Nur ganze drei Mal nannte er sich in einem Brief Amadeus, 1774, 1777 und 1779.“

„Quietschente“, „Flötenhasser“ oder „Ybbs“

Dass es weniger um die großen Baustellen der Mozart-Biographie geht, sondern eher um seinen Alltag, zeigen die „Leberknödel“; drei weitere der mitunter skurrilen Stichwörter: „Quietschente“, „Flötenhasser“ oder „Ybbs“. Aber zurück zum Leberknödel. Heimweh, schreibt Eva Gesine Baur, sei auch „der Geschmack von Heimat auf der Zunge“. Am 26. Dezember 1770 habe der 13-Jährige im fernen Mailand am Cembalo des Teatro Regio Ducal gesessen und die Uraufführung seiner Oper „Mitridate, re di Ponto“ dirigiert. Danach habe er eine alte Freundin besucht und sei von ihr „abgefüttert“ worden. Schreibt Vater Leopold nachhaus: „(Wir speisten bey) Madame v. Asteburg, oder ehemals Trogermariandl, die uns mit Leberknödl und Sauerkraut, so sich der Wolfg. ausbetten, nebstbey anderen guten speisen (…) aufs prächtigste bewirthet hat.“

Keine Empfehlung für Mozart-Einsteiger

Natürlich wird man das Mozart-ABC, so schmal es ist, nicht „verschlingen“ wie einen biographischen Roman – so wenig, wie man eine Schachtel Mozartkugeln auf einmal verschlingen würde. Aber als Mozart-Brevier, in dem man immer wieder gerne schmökert, wird es selbst dem Fachmann noch Manches erzählen, was ihm neu ist. Genau darin liegt aber auch eine Warnung: Die Voraussetzungen sind zu groß, als dass man Eva Gesine Baurs ABC dem Mozart-Einsteiger empfehlen könnte. Wer aber ihre Biographie „Mozart. Genius und Eros“ liest und das ABC als nicht minder spritzige, das Erlebnis vergnüglich abrundende Erfahrung nutzt: Der wird über den berühmtesten Komponisten der Welt am Ende mehr wissen, als das selbst heutzutage möglich erscheint.

Buchkritik vom 16.3.2016 aus der Sendung „SWR2 Cluster“