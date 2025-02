Mittagskonzert vom 18.2.2025

Ettlinger Schlosskonzert

Rothko String Quartet

„Quartette von Mozart und aus anderen Erdteilen“

Caroline Shaw:

The Evergreen

Wolfgang Amadeus Mozart:

Streichquartett D-Dur KV 499

Florence Price:

Auszüge aus Folk Songs in Counterpoint

Coleridge-Taylor Perkinson:

Streichquartett Nr. 1 „Calvary“

Jlin:

little black book (2018)

(Konzert vom 19. Januar 2025 im Asamsaal)



Ethel Smyth:

Serenade für Orchester D-Dur

Ensemble Reflektor

Leitung: Holly Hyun Choe

"Ein Bild lebt von Gesellschaft, es wächst und vergrößert sich in den Augen des sensiblen Betrachters. Es stirbt in gleicher Weise", sagt der Maler Mark Rothko. Nach ihm, inspiriert von seiner Kunst und diesem Zitat, hat sich das Rothko String Quartet benannt: vier junge Musiker, die neugierig sind auf die gesellschaftlichen Zusammenhänge in und außerhalb der Musik, die künstlerische Querverbindungen suchen und Musik abseits des Mainstreams auf die Bühne bringen. Sie alle sind stilistisch versiert in verschiedenen Epochen - ideal für ihr ungewöhnliches Ettlinger Konzertprogramm.