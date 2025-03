Lost in Music

Eskalation

Von Winfried Roth

Das Leben zieht meist dahin wie ein ruhiger Fluss. Und doch tauchen immer wieder Überraschungen auf, schmerzliche und beglückende - manchmal auch Gefahren. "Zwischen dem Wasser und dem Wind verliere ich mich in der Ferne ..." - selbst von der Ekstase zum Verlöschen ist es nicht weit. Eskalationen in Musik und Texten quer durch Stile, Epochen und Kontinente, vom Tragischen bis zum Grotesken. In Stücken aus Klassik, Jazz und Folklore, in Romanen, Versepen und Aphorismen klingen Magie und Naturgewalten auf, Liebe und Verzweiflung.



Musikliste:



Maurice Ravel:

"Boléro"

Orchestre de Paris

Leitung: Daniel Barenboim

Leoš Janáček:

"Káťa Kabanová" / 3. Akt

Ensemble des Nationaltheaters Prag

Leitung: Jaroslav Krombholc

Manolis Kalomiris:

"Maiblüten"Tonkünstler-Orchester Wien

Leitung: Miltiades CaridisGesang: Daphne Evangelatos

Joseph Haydn:

4. Satz aus der Sinfonie Nr. 45 ("Abschiedssinfonie")

Staatskapelle Dresden

Leitung: Kurt Sanderling

Ludwig van Beethoven:

1. Satz aus der 5. Sinfonie

Berliner Philharmoniker

Leitung: Herbert von Karajan

Paul Dukas:

"Der Zauberlehrling"

New York Philharmonic Orchestra

Leitung: Leonard Bernstein

"Tume Romale" (Roma-Folklore)

Gesang: Sonja Timofejewa

Krzysztof Penderecki:

"Threnos"

Rundfunk-Sinfonieorchester Leipzig

Leitung: Herbert Kegel

Max Roach:

"Freedom Now Suite"

Max Roach, Abbey Lincoln, Coleman Hawkins u. a.

"Sârba verişorilor" (Folklore Rumänien)

Ensemble "Fanfara de la Cozmeşti"

Béla Bartók:

"Allegro barbaro"

György Sándor (Klavier)