"Die gold' ne Spur war aufgeblitzt, ich war ans Ewige erinnert, an Mozart, an die Sterne." Das schreibt der Dichter Hermann Hesse in seinem Roman "Der Steppenwolf". Unzählige Male ist seit dem 5. Dezember 1791, als Mozart starb, die Wirkung seiner Musik beschrieben worden - in Tönen und in Worten. Dieses "Lost in Music" von Rafael Rennicke feiert am Todestag des Komponisten das Glück der Musik Mozarts, das schon viele Leben verändert hat.