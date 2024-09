Edvard Hoem – Der Geigenbauer

Adrian Willaert wirkte 35 Jahre lang als Kapellmeister an San Marco in Venedig - schon in der Renaissance einer der wichtigsten Musikerposten Europas. Denn San Marco war die "Hauskapelle" des Venezianischen Dogen, des Oberhaupts der Seerepublik Venedig, und deshalb ein vorzüglicher Ort für musikalische Prachtentfaltung. Man konnte die Musiker an verschiedenen Orten im Raum platzieren, sodass die Hörer umrundet waren von Klang. In einer Sammlung von 1550 hat Willaert seine mehrchörigen Psalmen veröffentlicht. Außerdem in der Sendung: eine der berühmtesten Motetten von Willaert und seine frühe Messe "Mente tota" - in beiden hat er ausgeklügelte Kanon-Techniken verwendet. (SWR 2020)