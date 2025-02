ECLAT 2025 – Fabrik Quartett

Federico Ceppetelli, Adam Woodward (Violine)

Jacobo Díaz Robledillo (Viola)

Elena Cappelletti (Violoncello)

Bahar Royaee:

Memories of a Stone Skipping the Skin of the Water on the Lake für Streichquartett

Zihan Wu:

Die kleinen Knochen für Streichquartett und Live-Elektronik

Kathrin Denner:

Aeris für Streichquartett (Uraufführung)

Sebastian Claren:

tremblement für Streichquartett (Uraufführung)

(Konzert vom 8. Februar 2025 im Theaterhaus Stuttgart)

2022 gegründet, erobert sich das junge Fabrik Quartett aus Frankfurt am Main schnell seinen Platz auf den Festivals für Neue Musik. Das Programm für ECLAT zeigt die enorme ästhetische Breite, mit der sich die vier Musiker*innen neugierig und suchend aufstellen.