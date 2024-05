Datum: Samstag, 21. Oktober 2023 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Bartók-Saal

Donauhallen

An der Donauhalle 2

78166 Donaueschingen

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf: Little Ticket Shop

Hansaring 94

50670 Köln

+49 (0) 221 91409830

info@littleticket.shop

Vorverkaufsbeginn: 3.7.2023, 9:00 Uhr Programm: Tyshawn Sorey

For Ross Gay

für drei Schlagzeuger und zwei Klaviere (UA)

Ingrid Laubrock

Thinking Holes

für Saxophon, zwei Klaviere und zwei Schlagzeuger (UA)

Peter Evans

Animations

für Trompete, zwei Klaviere und zwei Schlagzeuger (UA)



Live in SWR2 um 20:03 Mitwirkende: Peter Evans, Trompete

Ingrid Laubrock, Saxophon

Tyshawn Sorey, Schlagzeug

Ensemble Yarn/Wire



In seinem längst überfälligen Deutschland-Debüt stellt das Ensemble Yarn/Wire drei zentrale Figuren der New Yorker Improvisationsszene vor: Peter Evans, Ingrid Laubrock und Tyshawn Sorey haben für sich selbst und das Quartett neue Werke entworfen und dabei teilweise über mehrere Monate hinweg in vielen Jam Sessions mit den vier Musiker:innen ein gemeinsames Vokabular entwickelt.

In their long-overdue German debut, Yarn/Wire presents three prominent protagonists of New York’s improvisation scene, Peter Evans, Ingrid Laubrock and Tyshawn Sorey, who have created new works for themselves and the quartet, for example working with the four performers through many jam sessions to produce a unique, collective musical vocabulary.

