Oh noctis obscuritas – die Wiederkehrenden

Man hatte es ja noch geahnt, als Manos Tsangaris und Wolfgang Rihm schon in der Live-Diskussion am Donnerstag vom gemeinsamen Acht-Uhr-Nachrichtenhören zu schwärmen begannen, als sie von der Spontanbewältigung dieses medial aufgedrängten Weltelends sprachen, sich schweigend auf dem Podium als lebende Skulptur verstanden; da führte einer was im Schilde. Diese tragisch-komischen Minuten vor der Livesendung, in denen gemeinsam das harte Nebeneinander von Terror, Streik und Niederschlag ausgehalten werden muss, dieses Unbehagen, dass sich in entsprechend vorhersehbaren Witzen und Lachern entlädt, dieses ganze Ritual gehört ja bei diesem Donaueschinger Traditionsanlass dazu wie das Amen in der Kirche. Wie viele Scherze wurden wohl über diese Zeremonie schon gerissen, wie viele Kompositionsstudenten haben sich wohl schon gesagt, dass man daraus eigentlich mal ein Stück machen müsse? Egal, Tsangaris hat es gemacht, der Schuljungen-Scherz seiner ersten Mistel hat wunderbar funktioniert und das Publikum lachte wie wohl noch nie bei einem solchen Eröffnungskonzert, als die Nachrichtensprecherin nahtlos von der Weltpolitik zu Themen abstieg, wie die Prävention von Fäulnisgerüchen, baden-würtenbergische Froschtunnelprojekte und der Wettervorhersage für die Donaueschinger Baarsporthalle: In der Nacht wird es sich abkühlen, das steht fest! Und damit sprach sie natürlich eine Wahrheit aus. Abgesehen von dem herzlichen Gruß von Emilio Pomàrico an Armin Köhler und seiner bemüht zornigen Rede gegen die Orchesterfusion, sank die Saalstimmung im Verlauf des Abends merklich ab.

Mit Friedrich Cerhas Nacht, Hans Zenders "Oh cristalina…" und Hanspeter Kyburz’ Ibant obscuri standen Werke auf dem Programm, die nicht gerade nach dem absolut Unerwarteten suchten. Von einem Künstler im Alter von Friedrich Cerha erwartet man natürlich keine krassen Genrewechsel, keine gewagten Sprünge ins Ungewohnte mehr, aber wieso eigentlich nicht; auch er saß vor dem weißen Blatt, das leer und zugleich vollgeschrieben ist. Welches Unabgegoltene sucht er in dieser spätromantischen Spannungsökonomie, die dem immerselben Grundmuster gehorcht: Spannungsaufbau mit Tremolo in die Höhe, wenn alle da sind knallt‘s, das Tutti zerfällt in die Tiefe, es bleibt ein mysteriöser Bassteppich, über dem ein einsamer Gesang anhebt bis sich andere anschließen und sich der Zyklus wieder schließt. Was hatte es wohl mit den bedeutungsschwer wiederholten 9+2 Schicksalsglockenschlägen auf sich? Es ist wohl der Versuch eine Brücke zu schlagen, zu vermitteln zwischen den Werten und Stilmitteln der Avantgardemusik und der Realität eines klassisch-romantischen Konzertbetriebs ausserhalb Neuer-Musik-Festivals. Zumindest lässt sein Spott über den "informierten, leidenschaftslosen und kreativ unambitionierten homo ludofesti", den man sich in der Austellung in der Alten Hofbibliothek anhören kann, eine gewisse Abneigung gegen den Festspielbetrieb erahnen, der erklären würde, weshalb es Cerha vorzieht, den Hörgewohnheiten des Abonnementpublikums entgegenzukommen, statt den Idealen des Neuen treu zu bleiben.

Und wie steht es mit der Doppelbegabung? Auch der bildende Künstler Cerha hält dem Publikum ein Vergangenes entgegen, eine klassisch gewordene Moderne: Die Reduktion der Mittel statt handwerklicher Perfektion, das Gegeneinandersetzen weniger Bildelemente, die Konstellation statt des Raumes der Repräsentation, das Spiel mit der Materialität der Farbe, der rohen Stofflichkeit. Seine Werke werden mir unweigerlich zu historischen Dokumenten, deren Wirkkraft, deren innerer Drang erloschen ist. Eine kleine Skulptur, ein hölzerner Kasten fürs Besteck, in das Cerha einige Steinscherben, einige Knöpfe, Unterlegscheiben und Münzen, ein paar Nägel und ein Haargummi eingeklebt hat, diese objets trouvés gehen, so naiv statisch sie auch nebeneinandergesetzt sind, vom künstlerischen Schaffensprinzip her über das hinaus, was Cerha sich in seiner Musik erlaubt; eine Arbeit mit dem Profanen, dem scheinbar Wertlosen und Alltäglichen, die man in seiner Nacht vergebens sucht.

Hanspeter Kyburz‘ Ibant obscuri verpflichtet sich ebenfalls einer Tradition, die Expressives und Neutönerisches zusammen zu denken versucht; alleine aber die Spielfreude, die auf einmal im SWR Sinfonieorchester aufkam, bewies eine gewisse Gegenwärtigkeit seiner Musik, und sei es nur die Schärfe der Kontraste, die Härte der Schnitte, mit denen er die eng verzahnten Stimmeinsätze fragmentiert. Das Spiel mit der musikalischen Raumtiefe, dem schnellen Wechsel von sehr nahen Klängen, etwa der mikrophonierten Flügelmechanik, und Klangschichten, die, abgedämpft und eingedunkelt wie von weit her erklingen – diese dynamische, abrupte Faktur lässt die vielleicht etwas simple musikalische Übersetzung des titelgebenden Tappen im Dunkeln in Ricochet-Streicher-Figuren zu Beginn vergessen.

Hans Zenders muss in seinem Bemühen, seit 1993 den 7. und 11. Oberton in die temperierte Stimmung zur einer kristallklaren, einer unverschmutzten Harmonik zu integrieren, wohl noch etwas gedulden, "Oh cristalina…" blieb ein Schrei der Sehnsucht, denn in der riesigen Baarsporthalle wirkten die um Intonation bemühten Einsätze des Vokalensembles eher wie kleine, dünne Wehklagen. Wenn Zender in dieser Weise alles auf die harmonische Arbeit setzt, denn auch vom Text verstand man in den langgezogenen Stimmparts nur sehr wenig, dann sollte man doch diesen Zusammenklang auch wirklich hören können, dann muss der Klang der Raum erfüllen. In einer solcehn Halle, und dann noch im grotesken Kontrast zu den eingespielten elektronischen Klängen, die, direkt aus dem Kölner Studio der 50er Jahre importiert, überklar durch den Raum zirkulierten, dieses ganze anachronistischen Turnhallensetting war der erhofften, reintönigen Klangkristallisation denkbar unzuträglich.