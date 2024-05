für Orchester



Werkkommentar von Matana Roberts

Das Stück verwendet den von mir entwickelten Rahmen einer Textpartitur den ich "Endless score" ("Unendliche Partitur") nenne. Es ist eine klangliche Meditation, die Tyre Deandre Nichols gewidmet ist, einem 29-jährigen Afroamerikaner, der ein Opfer von amerikanischer staatlich sanktionierter Gewalt war. Am Abend des 7. Januar 2023 wurde er von Polizeibeamten aus Memphis, Tennessee, etwa drei Minuten lang zusammengeschlagen, nachdem er wegen angeblich rücksichtslosen Fahrens angehalten worden war. Die Beamten ließen die Kontrolle zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung eskalieren, die damit endete, dass Nichols ins Krankenhaus eingeliefert wurde, wo er nur drei Tage später an seinen schweren Verletzungen starb. Tyre ist ein Vorname mit engem biblischen Bezug und bedeutet "Stärke", und Deandre ist ein sehr besonderer Name der afroamerikanischen Tradition und bedeutet "mutig". Bei der klanglichen Umsetzung der Anweisungen dieses Stücks sollen die Musiker:innen die Stärke und den Mut in Betracht ziehen, die dem Akt des kollektiven Gedenkens innewohnen.

English

The piece utilizes a text score framework I have been developing called "Endless score". This is a sonic meditation dedicated to Tyre Deandre Nichols, a 29-year-old African American man, who was a victim of American state-sanctioned violence, beaten by Memphis, Tennessee police officers for roughly three minutes on the evening of Jan. 7, 2023, after he was stopped for what the police initially said was reckless driving. These officers escalated the stop into a violent confrontation that ended with Mr. Nichols in the hospital, where he would die from his grave injuries only 3 days later. Tyre is a forename with close biblical reference meaning "strength", and Deandre a very specific name from the African American tradition meaning "courageous". In the rendering of the instructions of this piece, vibrationally, the musicians should think carefully about the strength and courage inherent in the act of collective remembrance.