geboren 1961 in Melbourne (Australien) ist Medienkünstler und Architekt. Seit 1987 versucht er in den Bereichen Video, Film, Animation und Interaktion sowie Installation und Performance Neue Musik, elektronische Medien und architektonischen Raum zu verbinden. Er arbeitete in verschiedenen Projekten an der Sydney Opera. In Stuttgart wurde seine Cross Media Oper Iosis aufgeführt. Für den Deutschen Pavillon der Expo 2000 in Hannover installiert er Natur virtuell: The Garden.