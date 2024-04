The Dialogue Experiment

Genese aus Sicht der Komponisten

Treffen in Stuttgart im November 2006:

Während der drei Tage, die wir mit den wunderbaren Musikern von ascolta in Stuttgart verbrachten, sprach jeder Musiker des Ensembles mit uns über sein Instrument, zeigte uns seine besonderen Spielweisen und beantwortete zahllose Fragen zu individuellen klanglichen Möglichkeiten. Die Hauptthemen der stundenlangen Diskussionen zwischen den sieben Komponisten und den sieben Interpreten waren:

Wie können auf Seiten der Komponisten sieben starke und unterschiedliche Individuen so zusammenkommen, dass die Einzigartigkeit des jeweiligen Individuums unberührt bleibt, aber dennoch gleichzeitig ein produktiver musikalischer Austausch möglich ist?

Wo könnten diese unterschiedlichen Persönlichkeiten ihre Individualität INNERHALB des Dialogs ausdrücken? (Für einen Dialog braucht man „Stimmen“.) Soll sich der Dialog an einer gemeinsamen, spezifischen Idee orientieren? Wie wird der Aspekt der Zusammenarbeit ablesbar und wie machen wir den Konstruktionsprozess des Stückes spürbar? Sollten wir mit Textvorlagen arbeiten? Wenn ja, wie? Und schließlich: Wie können sich die Musiker am Dialog beteiligen?

Nach drei diskussionsreichen Abenden, die nicht immer ohne Kontroversen abliefen, entschieden wir uns, dass es als „klangliches Argument“, als Bezugspunkt und Ausgangspunkt für den Dialog einen zwölfsekündigen Klang geben soll, der von Rick und Chaya komponiert wird. Auf ihn werden sich die anderen Komponisten auf verschiedene Weise in einer jeweils eigenen Komposition mit einer Dauer von etwa sieben Minuten beziehen.

Diese sieben einzelnen Stücke werden zusammen eine Großform bilden, in der sie von sogenannten „IM“ umgeben sind: „Interstitial Material“ [Zwischenräumliches Material], welches von jenen Komponisten auf unterschiedliche Weise komponiert wird, die sich in verschiedenen Gruppen zusammengefunden haben. Zudem planten wir, dass Peter gelegentlich kurze Übergänge zwischen den Formteilen komponiert.

Der Ausgangsklang wurde vom Ensemble ascolta Ende 2006 im Studio produziert, so dass alle beteiligten Autoren ihn zu Beginn des Jahres 2007 zur Verfügung hatten.

Zweites Treffen in Russian River, Kalifornien:

Diese Woche in Kalifornien war der Formbildung gewidmet. Wir einigten uns auf drei Abschnitte, die jeweils mit dem Klang oder einer seiner Variationen von Peter beginnen würden, gefolgt von den diversen Stücken und dem zwischenräumlichen Material.

Die unterschiedlichen, mit dem zwischenräumlichen Material befassten Gruppen diskutierten über die Beschaffenheit des Verbindungsmaterials – es kann entweder ein Gegensatz zum jeweiligen Stück sein oder eine Reaktion darauf, vielleicht eine Art Fortsetzung, Übergang, usw.

Die Festlegung der Reihenfolge der Stücke war keine leichte Aufgabe: Rob, Peter und Chris hatten ihre Stücke vor dem Treffen in Russian River schon fertig, die anderen konnten zu diesem Zeitpunkt nur Fragmente vorlegen. Da wir uns aber gegenseitig gut kennen, waren wir in der Lage, uns die einzelnen Kompositionen in groben Umrissen vorzustellen. Andererseits hatte das Wissen darüber, wann ein Stück im Dialog entstehen würde und welche Stücke und welches „IM“ es umgeben würden eine starke Auswirkung auf das Komponieren der Großform. Ich denke, hier fand ein großer Teil des eigentlichen Dialogs statt.

Wir hofften, dass die Gliederung des Stückes in drei Abschnitte sowohl die Kohärenz jedes einzelnen Stückes als vom „IM“ getrennte Einheit sichern als auch dem Dialog Transparenz verleihen würde, indem es seine archäologischen Schichten aufzeigt: den Klang, die (Nicht-)Reaktionen und Verbindungen („IM“).

Chaya Czernowin, Juli 2008

Genese aus Sicht der Interpreten

Uraufführungsinterpreten haben häufig die romantische Vorstellung, dialoghaft in einen Kompositionsprozess eingebunden zu sein – um so Werke zu erhalten, die ihnen „auf den Leib“ geschrieben sind, die zumindest aber viele instrumentale Missverständnisse oder Missverhältnisse vermeiden. Immer ist eine solche Partnerschaft zwischen Komponist und Interpret von einem gewissen Wagnis begleitet (und oft ist es nicht von Nachteil, wenn schließlich die schöpferische Erfindungskraft gewisse instrumentale Vorlieben oder Hindernisse eben nicht berücksichtigt).

Das Wagnis wird umso größer, wenn eine ganze Komponistengruppe beteiligt ist, und wenn der mehrjährige Dialog als Prämisse dem Projekt mit auf den Weg gegeben wird, dass sowohl ein Dialog zwischen den sieben Komponisten, zwischen Interpreten und Komponisten, als auch zwischen den Interpreten gewünscht ist. In einem sehr frühen Stadium wurden bestimmte „Pflöcke“ eingeschlagen: Die beteiligten Personen haben sich künstlerisch kennen gelernt, als der Pragmatismus der gemeinsamen Bautätigkeit am Stück noch fern war. Der Diskurs konnte so vergleichsweise lang beim Prinzipiellen bleiben: Wie kann dialoghaftes Zusammenleben „klingen“? Gibt es soziale Aspekte beim Komponieren, also kammermusikalisches Komponieren? Wie verhält sich ein Individuum zur Gemeinschaft, wenn es um Kreatives geht? Wie viel persönliche Setzung verträgt das gemeinsame formale Ganze? Wo gerät die Aneinanderfügung von individuellen ästhetischen Positionen zum konfrontativen und musikfernen Wettbewerb?

So ist das entstandene Stück nicht nur ein Gemeinschaftswerk, sondern auch ein Stück über das Experiment des Dialogs.

Die Kommunikationsformen beim Erfinden und beim Ausführen weisen vielfältige Parallelen auf: So wie z.B. die Interpreten in Gruppen von sieben bis zwei Spielern und auch als Solisten in Erscheinung treten, so sind für unterschiedliche Teile der Partitur (in vertikaler und in horizontaler Hinsicht) kammermusikalische Komponistengruppen und Komponisten-Solisten verantwortlich – für die gemeinsame Großform das Tutti, für Episoden kleinere und größere Gruppen, für ihre jeweiligen individuellen Refugien die Einzelnen. Und so wie die Interpreten mit dem Werk etwas im Raum Stehendes diskutieren und zum Klingen bringen, reagieren auch die Komponisten zunächst auf das Anfangs-Ereignis, „the sound“ (den Ausgangsklang), auf etwas also, das von außen einbricht.

Rückblickend kann man den dialogischen Prozess als eine organische Abfolge von intensiver Zusammenarbeit und ebenso deutlicher gegenseitiger Abstandnahme beschreiben. Und jetzt – die Partitur in den Händen – beginnt die archäologische Spurensuche: Welcher Diskussionsbeitrag (oder welches Missverständnis) mag wohl verantwortlich sein für diese oder jene Laune eines Komponisten – warum stehen plötzlich so viele Musiker um einen Flügel herum? Warum dürfen sie nicht ihre eigenen Instrumente spielen?