Mit Dusapin und Tsangaris Sternensuppe kochen

Mille Plateaux. Wie 90er kann man sein. Naja, ok, der Titel interessiert ja auch eigentlich nicht bei einer solch immersiven Klanginstallation in der Sporthalle der Realschule Schwindel ereilte mich als ich den stockdusteren Raum betrat, bewegte Formen im Raum, scheinbar von allen Seiten kommend, schräge Brechungen, Decke und Boden waren für einen Moment nicht sichtbar. Das war für einen Moment sehr faszinierend, weil unerwartet. Ich zitiere bei allem Kitsch aus den Gedichten von Tsangaris: „Lass uns Sternensuppe kochen“ (oder so ähnlich, ausführlich zu hören in der Neuen Alten Hofbibliothek). Nach ungefähr einer Minute „Kunst“ gewöhnt sich das Auge an das Geschehen und man beginnt zu dechriffieren, drei oder vier Beamer flankieren die mit schwarzem Tull ausstaffierte Halle, animierte Grafiken, Zeichnungen des Allrounders Dusapin werden mehrfach durch transparente, verschieden geometrisch angeordneten Leinwänden im Raum aufgefangen. Diese Erkenntnisse sind leider allein entblößend, entzaubern den Zauber. Jetzt sieht man sogar Decke und Boden.