"Doubling up is a risky strategy, but it can yield large returns"

(investopedia.com)

"Double up" ist zum einen ein Begriff für eine riskante, aber potentiell ertragreiche Investitions-/Spielstrategie an der Börse oder im Kasino, und es ist – selbstverständlich – die Bezeichnung für das, was man während der "happy hour" in einer Bar bekommt. In diesem Stück soll der Begriff eine vergleichbare Spannbreite abdecken: Vom besoffenen, saloppen aber tief empfundenen Mitsingen zur mehr musikalischen "Kraft des Unisonos" und dem potentiell belohnenden Effekt, etwas Vertrautes für die Neuinterpretation oder Neuerfahrung zu eröffnen, indem die verschiedenen Bestandteile verzerrt oder verstärkt oder in neuem Zusammenhang vorgestellt werden. Die Form besteht schlicht aus zwei Teilen, die zwei verschiedene Arten von Linearität des gleichen Materials erforschen: Die Linearität einer alltäglichen Narration und die Linearität inhärenter musikalischer Qualitäten der gleichen klingenden "snapshots".