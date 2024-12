In diesem Stück habe ich mich in technische und emotionale Bereiche vorgewagt, in denen ich bislang keine Erfahrung hatte. Es ist mehr für zwei Spieler als für zwei Instrumente vorgesehen. Die Ausführenden sind bei verschiedenen Gelegenheiten aufgefordert zu schreien, zu sprechen und mit ihren Füßen auf den Boden zu stampfen. Wenngleich es nicht als eine Art Theaterstück gedacht ist, wird von den Spielern dennoch der Einsatz ihrer darstellerischen Fähigkeiten erwartet.

Paul Williams' Gedicht – das im Folgenden mit seiner freundlichen Genehmigung abgedruckt ist – beschwört die düstere Welt des Inkubus, der den mittelalterlichen Legenden zufolge, ein Dämon ist, der auf schlafenden Frauen liegt, um mit ihnen sexuellen Austausch zu haben. Der Sachverhalt dieses dunklen Gegenstands hat mich dazu herausgefordert, eine Unmenge erweiterter Techniken zu entwickeln, die normalerweise nicht zu meinem musikalischen Vokabular zählen.

Während ich an dem Stück arbeitete, wurde mir klar, dass es nicht sinnvoll ist, das Gedicht in der Art eines Liedzyklus umzusetzen. Das Gedicht verkörpert eine eigenständige Schöpfung, während die Musik die Stimmung und die formale Ausrichtung des Textes aufgreift. Meine Vorgehensweise bestand darin, größere Abschnitte des Textes zu extrahieren und sie als Schlüsselstellen zu benutzen, die die Anmutung der aufwühlenden Verwirrung unterstreichen, die den gesamten Text durchzieht. Die Komposition ist in sechs Abschnitte aufgeteilt, die ohne Unterbrechung gespielt werden.

"Incubus III", meine erste Komposition mit elektronischem Einsatz, wurde vom SWR für die Donaueschinger Musiktage 2009 in Auftrag gegeben. Mein Dank gilt: Detlef Heusinger und Michael Acker für ihre Unterstützung; den herausragenden Musikern Carl Rosmann und Dirk Rothbrust und Gregorio Karman für seine Geduld und seinen Einsatz während der Komposition des Stückes.

Incubus

Cast from heaven, amongst the

fallen am I

Wings clipped, unable to fly.

A demon cursed

in lust and arrogance well versed

So ‘neath gibbous moon as substance

that can be called shadow.

I hunt the scent of innocence.

A loathsome lothario dancing on the wind

delivering desire to those yet to be sinned.

Calling on you in your sleep

expect not foreplay, nor kindness,

nor kissing or anything deep.

Just a hint of pleasure

and pain to make you weep.

From a dead skin mask

I’ll watch with hemlock eyes,

enduring the rapture of alluring thighs

…for a little while at least…

until libidinous in the extreme

ready to join in toxic waltz

cometh the beast.

I’ll enter and take dominion over you

mouldering, mephitic breath hardens

thrusting deep in your mind

nightmares pumping as you

become one with my kind.

Palpitating breast heaves as

Hells inferno grips your soul

and your body looses control

throbbing with licentious greed

accepting the demon seed.

Withdrawn gasping for breath

I’ll leave you disturbed

Until you wake, as if from death

haunting memories will soon to fade

of the night of love with a shade.

But do ye well, not to dismiss it

as nothing more than a bad dream

everything is not as it may seem

For after nine months your womb

junket filled,

will give…

and my hideous progeny

be spilled

your nightmare… fulfilled.

Paul Williams © 2005