"Auracle" wurde von Max Neuhaus konzipiert und durch das Auracle-Team entwickelt. Das Projekt erweitert Ideen, die Neuhaus in Networks untersuchte. In diesen virtuellen hörbaren Architekturen ist Musik ein Geschehen, das sich dem Publikum weit öffnet – eher ein Dialog mit dem Klang als eine Aufführung.

Um die erste dieser Arbeiten, "Public Supply" (1966), zu erstellen, kombinierte Neuhaus eine Rundfunkstation mit dem Telefonnetz: Anrufer machten Geräusche in ihre Telefone, und er mischte ihre Stimmen zu einer Live-Klangcollage zusammen. In den folgenden Realisationen in Toronto, Chicago und nochmals in New York fügte er jeweils eine neue Dimension der Interaktion hinzu. Schließlich schuf er mit Radio Net (1977) ein öffentliches Instrument aus einem landesweiten Netzwerk von 190 Rundfunkstationen und dem nationalen Telefonsystem. Es wurde von zehntausend Anrufern über eine Dauer von zwei Stunden gespielt.

"Auracle" baut auf diesen Werken auf, indem es eine globale Einrichtung für Live-Klanginteraktionen schafft, die 24 Stunden täglich zur Verfügung steht. Sie wird über das Internet gespielt und gehört – ein vernetztes Klanginstrument, das durch die Stimme gesteuert wird. Die Teilnehmer starten es einfach in ihrem web browser, schließen sich einem Ensemble an und schaffen zusammen mit anderen Teilnehmern Klänge in Echtzeit.

"Auracle" verlangt keine besondere Übung, um es zu spielen. Es nutzt die feine und flexible Stimmkontrolle, die wir alle durch unsere Fähigkeit zu sprechen erworben haben. Die Stimme ist allerdings nicht die Quelle der Auracle-Klänge – sie ist das Mittel, um sie zu kontrollieren.

Auracle wird von Personengruppen überall auf der Welt gespielt. Es ist eine Sammlung von Ensembles. Jeder, der auf die website geht, kann den gerade aktiven Gruppen zuhören, darunter eine finden, an der er sich beteiligen möchte, oder ein neues Ensemble gründen, indem er andere zur Teilnahme einlädt.

Auracle ist ein Instrument, nicht eine musikalische Komposition. Seine Architektur ist eine offene – weder definiert noch kontrolliert es die Interaktionen seiner Teilnehmer. Stattdessen verändert sich die Architektur über die Zeit in Reaktion darauf, wie sie genutzt wird.

Auracle ist eine Produktion von Max Neuhaus und der Akademie Schloss Solitude mit finanzieller Unterstützung durch die Landesstiftung Baden-Württemberg.