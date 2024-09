Yoav Pasovsky

"Pulsus alternans" handelt von Abweichung und Annäherung. Zwei Gruppen vermischen sich und werden getrennt. Zwei Dirigenten sind synchron und "phasenverschoben". Harmonische Welten erstehen und verschwinden. Die Wahrnehmung oszilliert zwischen erkennbarer Wiederholung und kontinuierlichem Klang.

English

"Pulsus alternans" is about divergence and convergence. Two groups blend and become disjunct. Two conductors come in and out of phase. Harmonic worlds rise and dissolve. Perception oscillates between discernible repetition and continuous sound.