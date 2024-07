Abendkonzert vom 7.7.2024

Dixit, Dixit

Freiburger Barockorchester

Zürcher Sing-Akademie

Robin Johannsen (Sopran)

Orgel und Leitung: Kristian Bezuidenhout

Georg Friedrich Händel:

Ouvertüre D-Dur HWV 337

„Dixit Dominus“ HWV 232

„Silete Venti“ HWV 242

Orgelkonzert op. 7 Nr. 4 d-Moll HWV 309

(Konzert vom 2. Juni im Konzerthaus Freiburg)



Carl Philipp Emanuel Bach:

Sonate in F-Dur Wq 163 H 588

Daniela Lieb (Traversflöte)

Petra Müllejans (Viola)

Sabine Bauer (Cembalo)

Johanna Senfter:

Klarinettenquintett B-Dur op. 119

Kilian Herold (Klarinette)

Armida Quartett

London und Rom sind die Reiseziele, die Kosmopolit Georg Friedrich Händel in diesem Konzertprogramm ansteuert. Italien, und die Zeit, die er als junger Mann hier verbringt, wird ihn für sein Leben prägen - und sie hinterlässt Spuren in seiner Musik, wie der ausdrucksstarken Psalmvertonung "Dixit Dominus", die er am 11. April 1707 mit 21 Jahren in Rom fertigstellt. 16 Jahre später ist Händel als gefeierter Opernkomponist in der Musikmetropole London etabliert und schreibt die Solo-Kantate "Silete Venti", die der Solistin die gleiche Virtuosität und den langen Atem abverlangt, die er von seinen Sängern und Sängerinnen auf der Opernbühne fordert.

Seine treue Begleiterin auf all seinen Lebensstationen, kommt ebenfalls zu Wort: Die Orgel, in einem der ihr gewidmeten Solokonzerte des Komponisten.