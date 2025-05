Morgenkonzert vom 29.5.2025

"100 in Frankreich und 90 in Persien, aber in Spanien schon Tausendunddrei" - Don Giovannis Register der vernaschten Damen mag beeindruckend klingen, verglichen mit Giacomo Casanova war er ein Anfänger. Aber in seinem aufregenden Leben war Casanova viel mehr als nur Libertin und Liebhaber. Katharina Eickhoff "vertont" zu Casanovas 300. Geburtstag seine Lebensgeschichte - mit Matthias Habich in der Rolle des Casanova! In der dritten Folge geht es von Paris zurück nach Venedig und dort in die berüchtigten Bleikammern, in denen Casanova 15 Monate lang gefangen gehalten wird.