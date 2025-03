Die Sängerin Hannah Morrison

Von Antonie von Schönfeld

"Erschließendes Glück in der Seele" - das bedeutet es für die isländisch-schottische Sopranistin auf der Bühne zu stehen. Als profilierte Sängerin tourt sie mit Ensembles wie Les Arts Florissants und der Akademie für Alte Musik, mit Liedbegleitern wie Joseph Middleton und Jonathan Ware. Hannah Morrison singt von Monteverdi bis zum französischen Lied und die Lieder ihrer Herkunft, in der Stimme flexibel und wandelhaft. Sie spricht vier Sprachen und hat - immer neugierig auf die Begegnung mit Mensch und Musik - das Unterrichten für sich entdeckt. Antonie v. Schönfeld traf die Sängerin in Köln.



