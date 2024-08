Die Sängerin Elina Duni

Von Julia Neupert

"Meine Heimat ist meine Stimme", sagt Elina Duni und kreiert mit ihrer Musik einen Ort, an dem verschiedene Traditionen zuhause sind. Die albanisch-schweizerische Jazzsängerin und Komponistin ist als Tochter einer Schriftstellerin und eines Regisseurs in Tirana und Genf aufgewachsen, hat in Bern Jazzgesang studiert und lebt mittlerweile in Zürich. Ihre Songs, darunter auch Fado oder alte Volkslieder vom Westbalkan, interpretiert sie in zwölf Sprachen. Sie singt von Abschieden, Veränderungen und Erinnerungen - und zeigt dabei, wieviel Kraft in fragilen, lyrischen Momenten liegen kann.

Musikliste:



Traditionell:

Hape derën

Elina Duni (Gesang)

Rob Luft (Gitarre)

Michel Matthieu (Flügelhorn)

Fred Thomas (Klavier, Schlagzeug)

Traditionell:

Celni ju moj lule celni

Riza Hakdin Me Shoket

Traditionell:

Bukuroshe

Elina Duni (Gesang)

Colin Vallon (Klavier)

Patrice Moret (Kontrabass)

Norbert Pfammatter (Schlagzeug)

Elina Duni:

Kristal

Elina Duni (Gesang)

Colin Vallon (Klavier)

Patrice Moret (Kontrabass)

Norbert Pfammatter (Schlagzeug)

John Lennon, Paul McCartney:

Hey Jude

The Beatles

David Enhco, Xavier Machault:

Ta Voix

Elina Duni (Gesang)

David Enhco (Trompete)

Marc Perrenoud (Klavier)

Florent Nisse (Kontrabass)

Fred Pasqua (Schlagzeug)

Traditionell:

Bella ci dormi

Elina Duni (Gesang)

Rob Luft (Gitarre)

Fred Thomas (Klavier)

Matthieu Michel (Flügelhorn)

James VanHeusen:

I thought about you

Miles Davis Quintett

Jerome Kern:

I’ll be seeing you

Elina Duni (Gesang)

Rob Luft (Gitarre)

Elina Duni:

Spleen

Elina Duni (Gesang)

David Enhco (Trompete)

Marc Perrenoud (Klavier)

Florent Nisse (Kontrabass)

Fred Pasqua (Schlagzeug)