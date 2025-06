Die Pianistin Beatrice Rana

Von Sylvia Roth

Ihre Interpretationen sind tief inspiriert, ihre Klangfarben magisch: Mit gerade mal Anfang 30 gehört die Italienerin Beatrice Rana bereits zu den führenden Pianist*innen unserer Zeit. In einem Musikerhaushalt im südlichsten Zipfel Italiens aufgewachsen, war das Klavier von klein auf ein wichtiger Teil von Ranas Leben. Über die Musik hinaus begeistert sie sich aber auch für Literatur und Malerei - und nimmt all das in ihr brillantes Spiel auf. Jeden Sommer veranstaltet Rana außerdem ein Kammermusikfestival in ihrer Heimat Apulien: Sie will der Region den kulturellen Reichtum weitergeben, den sie selbst auf ihren weltweiten Konzertreisen erlebt.