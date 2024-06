Lars Reichow: Die musikalische Monatsrevue im Juni (2022)

Wir haben eigentlich gar keine Zeit für sinnlose Kriege, meint Lars Reichow. Denn die Zeit drängt: Wie schaffen wir es, diesen Planeten zu erhalten? Warum nur ins Auto steigen oder Flugreisen machen, wo es jetzt das 9-Euro-Ticket gibt? Reichow ist wütend über die Recycling-Lüge und die Unmengen an Plastik-Müll - und gibt der Documenta in Kassel einen diesbezüglichen Tipp. Am Ende der Sendung lädt er dann noch zu einem Gewinnspiel ein.

