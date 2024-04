Lars Reichow: Die musikalische Monatsrevue im März (2022)

Putins Krieg muss auch in diesem Monat leider wieder im Zentrum von Reichows Betrachtungen stehen. Dabei kommt er auch an dem Begriff des "Oligarch" nicht vorbei… Außerdem macht er sich Gedanken über das Dilemma, indem sich zurzeit viele russische Künstler befinden. Doch Lars Reichow hat auch einige wertvolle Tipps dabei, z.B. wie wir unsterblich werden können und wie ein vorbildliches Strommanagement in den eigenen vier Wänden funktionieren kann.

Musikliste



Edvard Grieg:

Morgenstimmung aus der Peer Gynt Suite Nr. 1 op. 46

Sinfonieorchester Göteborg

Leitung: Neeme Järvi



Sergej Rachmaninow:

Präludium g-Moll op. 23 Nr. 5

Vladimir Horowitz (Klavier)



Lars Reichow:

"Putins Krieg"

Lars Reichow (Gesang und Klavier)



Rachelle Garniez:

"Just because you can"

Rachelle Garniez (Gesang und Klavier)

Ensemble



Laura Sippola:

Kulkue

Rajaton



Sergej Prokofjew:

"Tanz der Ritter" aus dem Ballett "Romeo und Julia"

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: François-Xavier Roth



Fred Hersch:

Worldly winds

Fred Hersch (Klavier)

Crosby Street String Quartet