Lars Reichow: Die musikalische Monatsrevue im Februar (2022)

Krieg in Europa, Polizistenmorde in Kusel, Eiseskälte um eine russische Sportlerin in Peking: Lars Reichow blickt in seiner Februar-Revue auf eine düstere Welt. Und er fragt sich: Was können wir eigentlich noch tun gegen die stumpfe Empfindungswelt vieler Menschen? Wo bleiben Anstand, Nächstenliebe, Toleranz? Sicher ist: Als Trostspenderin bleibt uns die Musik.

Lars Reichows Song des Monats

Musikliste

Leroy Anderson:

Forgotten dreams

Leroy Anderson (Klavier)

Orchester



Johann Sebastian Bach:

1. Satz aus: Brandenburgisches Konzert Nr. 6 B-Dur BWV 1051

Antoine Tamestit (Viola)

Akademie für Alte Musik Berlin



John Williams:

Rey's theme aus: Star Wars

Anne-Sophie Mutter (Violine)

Recording Arts Orchestra of Los Angeles

Leitung: John Williams



Paul Juon:

Elegie aus: Trio-Miniaturen für Klarinette, Violoncello und Klavier op. 18

Trio Bornalie



Reynaldo Hahn:

A Chloris, Lied für Singstimme und Klavier, bearbeitet für Englischhorn und Orchester

Albrecht Mayer (Englischhorn)

Academy of St. Martin in the Fields

Leitung: Mathias Mönius



Lars Reichow:

Talkshow-Deutschland

Lars Reichow (Gesang, Klavier)



Johann Sebastian Bach/ Michael Eimann:

1. Satz: Allegro aus: Konzert für Violine, Streicher und Basso continuo a-Moll BWV 1041, bearbeitet für Vokalensemble

SLIXS



Lynne Arriale:

Finding home

Lynne Arriale Trio