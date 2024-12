Von Johann Kuhnau, Johann Sebastian Bachs Vorgänger im Amt des Leipziger Thomaskantors, gibt es bis heute Musik zu entdecken, die in ihrer Zeit zwar großes Ansehen genoss, in unserer Zeit aber fast vergessen ist. Der Karlsruher Kantor Peter Gortner hat auf seiner neuen CD mit frühbarocker Weihnachtsmusik zwei Kantaten von Kuhnau aufgenommen, die Kuhnaus wahre Größe zeigen. Die Kantate „Uns ist ein Kind geboren“ galt sogar lange Zeit als ein Werk Johann Sebastian Bachs!

Weihnachtliche Orgelmusik von César Franck kommt ebenfalls aus der Christuskirche Karlsruhe. Dort spielte der Organist Carsten Wiebusch die zum Weihnachtsfest komponierten Stücke aus Francks Sammlung „L'Organiste" ein.

Kammerchor der Christuskirche Karlsruhe

Barockorchester L’arpa festante

Jessica Jans (Sporan)

David Erler, Franz Vitzthum (Altus)

Daniel Schreiber (Tenor)

Florian Hartmann (Bass)

Leitung: Peter Gortner

Johann Kuhnau:

Frohlocket, ihr Völker, und jauchzet, ihr Heiden, Kantate zum ersten Weihnachtstag

Michael Praetorius:

Der Morgenstern ist aufgedrungen, Kantionalsatz aus Musae Sioniae, Teil VI Nr. 194

Wie schön leuchtet der Morgenstern, Choralkonzert à 9 aus Polyhymnia Caduceatrix & Panegyrica

Johannes Eccard:

Übers Gebirg Maria geht, Motette à 5

Michael Praetorius:

Resonet in laudibus, Weihnachtsmotette à 7 aus Musae Sioniae, Teil V Nr. 91

Johannes Eccard:

Übers Gebirg Maria geht

Johann Kuhnau:

Uns ist ein Kind geboren, Kantate zum ersten Weihnachtstag für Soli und Chor, 2 Blockflöten, 2 Oboen, Streicher und Basso continuo

Michael Praetorius:

Es ist ein Ros entsprungen, Kantionalsatz aus Musae Sioniae, Teil VI Nr. 53

Carsten Wiebusch (Orgel)

César Franck:

7 Stücke für Orgel in D-Dur und d-Moll „Pour le temp de Noël"

7 Stücke für Orgel in G-Dur g-Moll „Pour le temps de Noël"

German Brass

Diverse Titel aus „It's Christmas Time"