Die Mezzosopranistin Olivia Vermeulen

Von Sylvia Roth

Schubladen? Lässt Olivia Vermeulen einfach links liegen. Mühelos switcht die vielseitige Mezzosopranistin vom Barock zur zeitgenössischen Musik, von der virtuosen Koloraturarie zum lässigen Chanson. Grenzüberschreitungen zwischen Genres und Epochen empfindet sie als befruchtend - und dementsprechend aufregend sind auch ihre Konzeptalben: Auf ihrer gefeierten CD "Dirty Minds" spannt sie einen facettenreichen erotischen Kosmos von Purcell bis Weill auf; auf dem Album "Hello Darkness" beschäftigt sie sich ähnlich schillernd mit dem Tod. Porträt einer Künstlerin, die keine Scheuklappen kennt.

Musikliste:



Johann Sebastian Bach:

Magnificat in D-Dur BWV 243

Et exultavit

Olivia Vermeulen (Mezzosopran)

Arcangelo

Leitung: Jonathan Cohen



Benedikt Eichhorn / Thomas Pigor:

Sex

Olivia Vermeulen (Gesang)

Jan Philipp Schulze (Klavier)



Leonardo Vinci / Georg Friedrich Händel:

„Didone abbandonata“, Arie des Eneas

Olivia Vermeulen (Mezzosopran)

Lautten-Compagney

Leitung: Wolfgang Katschner



John Eccles:

“Don Quixote”, „I burn“

Olivia Vermeulen (Mezzosopran)

Capella Orlandi Bremen

Leitung: Thomas Ihlenfeldt



Claudio Monteverdi:

Lasciate mi morire

Olivia Vermeulen (Gesang)

Jan Philipp Schulze (Klavier)



Billie Eilish:

Listen before I go

Olivia Vermeulen (Gesang)

Jan Philipp Schulze (Klavier / Stage Organ)



Bernhard Lang:

Winterreise/ The crow

Olivia Vermeulen (Gesang)

Jan Philipp Schulze (Klavier)



Reinhard Keiser:

„Pomona“, Arie der Ceres

Olivia Vermeulen (Mezzosopran)

Capella Orlandi Bremen

Leitung: Thomas Ihlenfeldt



Danger Dan:

Ode an den Mord

Olivia Vermeulen (Gesang)

Jan Philipp Schulze (Klavier)



Peter Altenberg / Hanns Eisler:

Und endlich

Olivia Vermeulen (Gesang)

Jan Philipp Schulze (Klavier)