Kunst machen in Zeiten der Krisen – Die Komponistin Sarah Nemtsov beim ECLAT Festival

Mit einer Uraufführung schließt die Komponistin Sarah Nemtsov beim Stuttgarter ECLAT Festival für Neue Musik ihren Zyklus zur jüdischen Mystik ab, an dem sie fünf Jahre gearbeitet hat. Mit ihrer Musik werbe sie dafür, Widersprüche im Leben auszuhalten und nicht ins Radikale abzudriften. Das Festival reagiert mit seinem Programm auf die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft.

Sarah Nemtsov will in keine Schublade

Die Berliner Künstlerin Sarah Nemtsov will sich keinen Stempel verpassen lassen oder in der Schublade jüdische Komponistin landen, auch wenn Sie sich jetzt schon seit fünf Jahren mit der jüdischen Mystik, mit der Kabbala, künstlerisch auseinandersetzt.

Es sei die Uneindeutigkeit, die sie interessiere, sagt Nemtsov: „Die ganzen Konzepte der Kabbala sind sehr oft nicht 'entweder – oder' sondern 'sowohl als auch' oder: 'So könnte es sein, aber man könnte es auch so sehen'. Das finde ich spannend und auch menschlich wichtig und anregend.“

Ein offenes und vielfältiges Werk

Der Baum des Lebens, ein zentrales Konzept der Kabbala, hat eben viele Äste und auch Wurzeln, die sich in alle Richtungen entwickeln können. Und so offen und vielfältig ist auch das Werk Sarah Nemtsovs.

Mit einer Oper über zwei deutsche Mädchen, die in den Dschihad ziehen wollen, sorgte sie 2017 für Aufsehen. Sarah Nemtsov, die 1980 in Oldenburg geboren wurde, in Hannover aufgewachsen ist und dort sowie in Berlin Oboe und Komposition studiert hat, folgt ihrer eigenen künstlerischen Spur.

„Kunst kann Aktivismus nicht ersetzen“

Und die führt dann auch schon mal nach Indien, um das Leben einer 10-jährigen Müllsammlerin in einer Art Stummfilmmusik zu porträtieren. Dass soziale und gesellschaftliche Themen in ihren Werken eine Rolle spielten, sei aber nicht unbedingt geplant.

In den Werken der Komponistin Sarah Nemtsov finden sich oft gesellschaftliche Themen wieder. © Camille Blake

„Das passiert einfach, weil mich bestimmte Themen betreffen oder ich es wichtig finde“, sagt Sarah Nemtsov. „Zugleich ist es so, dass dadurch die Musik keine Programm-Musik wird. Und auch keinen Aktivismus ersetzen möchte. Das kann Kunst gar nicht und sollte sie auch nicht. All meine Werke sind einfach nur Musik.“

Uraufführung des Sephirot-Zyklus' in Stuttgart

Das gilt auch für den Sephirot-Zyklus. Die Werke, die jetzt in Stuttgart uraufgeführt werden, hat sie speziell mit und für das Ensemble Musikfabrik geschrieben, mit dem sie eine lange und bewährte Zusammenarbeit verbindet.

Man müsse keine Kenntnis von jüdischer Mystik haben, um diese Musik auf sich wirken zu lassen, betont Sarah Nemtsov. Für sie selbst war es dagegen unerlässlich, um überhaupt eine musikalische Ausdrucksweise finden zu können.

Die zehn Sephirot des kabbalistischen Lebensbaum

Und so haben die zehn Sephirot, die im kabbalistischen Lebensbaum miteinander verbunden sind und ganz unterschiedliche menschliche Qualitäten wie Weisheit oder Verständnis repräsentieren, für die Komponistin eine sehr aktuelle Bedeutung.

Es gehe darum, in einer zunehmend gespaltenen Welt eine Balance zu finden: „Dass Widersprüche hingenommen werden, finde ich in unserer Welt, die so ins Radikale driftet und jemand meint, die Wahrheit gepachtet zu haben, wo Ideologien leider wieder so stark werden, ein gutes Gegengewicht.“

Mit dem Stuttgarter Konzert wird Sarah Nemtsov dieses spezielle Kapitel jüdischer Musik schließen. Für sie sei es Zeit, woanders hinzugehen.