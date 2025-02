Die jüngsten E-Musik-Pläne der GEMA sorgen für Widerstand in der zeitgenössischen Musikszene

Seit über 70 Jahren gibt es die GEMA, die „Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte“. Die GEMA nimmt Gebühren für das Aufführen und Abspielen von Musik ein und schüttet sie an die Urheber der Musik nach bestimmten Regeln aus. Eine formale Unterteilung hat sich etabliert: die in E- und U-Musik, in Ernste und Unterhaltungsmusik. Nun möchte die GEMA die Trennung zwischen E und U aufheben. In den Kreisen der zeitgenössischen E-Musik regt sich Widerstand.

Ernst vs. Unterhaltung

Ein Schlagerstar wie Helene Fischer führt pro Konzerttour ungefähr sechs Millionen Euro an die GEMA ab, an Fischer werden aber auch vergleichbare Summen ausgeschüttet. E-Musik ist weit weniger populär und zugleich viel aufwändiger zu produzieren.

Deshalb erhalten GEMA-Mitglieder dieser Sparte seit Jahrzehnten etwas mehr als sie am Musikmarkt in Zahlen wert sind: Das ist ein lange tradiertes Solidaritätsprinzip in der GEMA.

Die Unterscheidung in E und U sei für Außenstehende heute durchaus merkwürdig, räumt der Komponist Moritz Eggert ein. Sie sei allerdings Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts im gegenseitigen Einvernehmen auch mit den Vertretern eher unterhaltsamer Musik getroffen worden. Diese Solidarität, so Eggert, existiere bis heute.

Ich war gerade bei den Filmmusiktagen in Halle bei der Verleihung des Lebenswerkpreises an Christian Bruhn, der ja lange auch Vorsitzender des Aufsichtsrats bei der GEMA war. Der selber jetzt aus der Schlager- und aus der Filmmusikszene kommt. Und das Allererste, was er gesagt hat bei seiner Rede, war, dass er sehr wohl weiß, was der Unterschied zwischen einer Sinfonie von Mozart und seiner Arbeit ist.

Aus 10% werden 1,3%

Die GEMA möchte die Unterscheidung von „E“ und „U“ jetzt aufheben. Was künftig an Lizenzeinnahmen hereinkommt, will die GEMA anders verteilen, und zwar weitgehend ohne unterschiedliche Gewichtung der Werke. Eine Rolle bei der Bemessung sollen dann nur noch die Werklängen spielen und nicht, wie früher, zum Beispiel die Größe der Besetzung oder eben die Einstufung in „Ernst“ oder „Unterhaltend“.

Die E-Musik ist bisher bei den Tantiemen-Ausschüttungen der GEMA besonders berücksichtigt worden. Das ist überhaupt erst möglich, weil die GEMA von allen ihren Einnahmen immer zehn Prozent zurückhält – „für kulturelle und soziale Zwecke“, wie es heißt. Moritz Eggert ist Präsident des Deutschen Komponist:innenverbandes und selbst ordentliches Mitglied der GEMA – und kennt die Regeln sehr genau:

„Also man muss sich vorstellen: Es gibt diese Zehn Prozent Abzug. Die gehen aber keineswegs, wie viele denken, in die E-Musik, sondern die gehen erst mal in einen großen Topf für soziale Abgaben und für die Wertung U und für die Wertung E. Innerhalb dieses Zehn Prozent Topfs kriegt die E-Musik einen dreißigprozentigen Anteil, also einen Aufschlag, ja. Das ist dieser einzige Punkt, wo E-Musik begünstigt wird. Wenn man jetzt aber mal schaut, wie sich diese Zahlen auswirken, ich kann die Zahlen mal hervorholen vom Geschäftsjahr 2023, da kann man zum Beispiel sehen, dass an die E-Musik von den Einnahmen der GEMA insgesamt 1,3 Prozent ausgeschüttet wurden. Also Sie können sich vorstellen, das geht jetzt hier nicht um riesige Summen, die irgendwie verteilt werden.“ – Moritz Eggert

Moritz Eggert ist Komponist, Dirigent, Pianist und Präsident des Deutschen Komponist:innenverbandes und selbst ordentliches Mitglied der GEMA. Bei den neuen Plänen der GEMA hat er Sorgen: „Das find ich eine persönlich eine Horrorvorstellung, weil plötzlich wird die GEMA zu so einer Art kulturellen Player und trifft Entscheidungen, die eigentlich besser, find ich, bei der Ernst von Siemens Musikstiftung oder bei Kulturämtern oder beim Kulturfonds aufgehoben sind.“ Pressestelle Felix Pöhland

Perspektive für Nachwuchskomponisten

Es geht nicht um riesige Summen, aber es geht durchaus um Geld. Komponisten von zeitgenössischer E-Musik leben oft in prekären Verhältnissen. Für sie geht es darum, ob sie ihren Beruf professionell ausüben können.

Gerade Nachwuchskomponisten wie der fünfundzwanzigjährige Fabian Blum stellen sich diese Frage. Dem bisherigen Abrechnungsmodell der GEMA nach „E“ und „U“ steht Blum zwiespältig gegenüber, aber er sieht auch die Vorteile.

„Weil es gab halbwegs konkrete Faktoren, die natürlich auch schwammig sind, wo man zwischen E und U unterscheiden kann. Also über den Kontext, also was für ein Konzert das ist oder dergleichen, das hat schon irgendwie automatisch stattgefunden. Und man muss auch sagen, dieses System funktioniert nicht so gut. Also bei mir im letzten Jahr gab's nur ein Stück, was richtig abgerechnet worden ist. Was natürlich für mich persönlich nicht so gut ist, aber das spielt natürlich für die Masse jetzt keine Rolle. Aber so was passiert unter dem alten System und wird unter dem neuen System genauso passieren.“ – Fabian Blum

Die GEMA in der Kritik – Auch bei den Weihnachtsmärkten 2024

Reformbedarf

Immerhin sind es mehrere hundert Euro, die Fabian Blum durch die fälschliche Abrechnung in der Sparte Unterhaltungsmusik vermutlich verloren gegangen sind.

„Ich kenne keine Menschen momentan in der E-Musik, die keinen Reformbedarf sehen. Also es geht nicht darum, eine Reform zu verhindern. Also es wird sehr gerne auch von der anderen Seite so geframt nach dem Motto, wir wollen diese Reform verhindern. Deshalb haben wir momentan irgendwie in der E-Musik diese Angewohnheit: Ja, wir wollen eine Reform, aber wir wollen beteiligt werden. Es wird in jedem Wortbeitrag gefühlt momentan gesagt, und es kommt scheinbar nicht an.“ – Fabian Blum

Doch wo genau kommt so etwas nicht an? Denn offenbar gibt es ja Gesprächsrunden – und die GEMA: Ist das nicht die Summe ihrer Mitglieder, also der professionellen Komponierenden, Liedtextdichter und Musikverleger in Deutschland?

Die GEMA ist allerdings genau aus diesem Grund gleichzeitig auch eine riesige Gesellschaft mit einem Vorstand und fast tausend Mitarbeitenden – und offenbar auch mit so vielen bürokratischen Regelungen, dass diese Regelungen auch zu Willkür verleiten können. So jedenfalls sieht es Moritz Eggert mit Blick auf den derzeitigen GEMA-Vorstand.

„Was sie wollen, ist, diese Kulturgelder selbstbestimmt verteilen zu können. Das heißt, sie wollen neue Akzente setzen. Und das wurde auch bei der letzten GEMA-Versammlung in Berlin auch ein bisschen schon beschrieben. Und da kam sofort quasi als Konzept, dass man dann lauter Gremien hat und Ausschüsse, die dann darüber entscheiden, wie dieses Geld verteilt wird.“ – Moritz Eggert

Der Internationale Markt

Aus dem Vorstand der GEMA ist zu hören, dass man auch weiterhin zehn Prozent der Einnahmen für kulturelle und soziale Zwecke ausschütten wolle – sprich: verstärkt für die zeitgenössische E-Musik. Nur sei diese Regelung den internationalen Musikrechte-Inhabern ein Dorn im Auge. Gemeint sind damit wohl vor allem die großen Musikkonzerne.

Wenn also schon die zehn Prozent Sozialmittel gegen den freien internationalen Markt verteidigt werden, so will die GEMA innerhalb dieser zehn Prozent nicht auch noch die Privilegierung von Komponierenden zeitgenössischer E-Musik rechtfertigen – zumal diese Musik sukzessive immer weniger Aufführungen habe, laut GEMA.

Das aber könnte man zu Teilen auch der schwindenden öffentlichen Kulturförderung anlasten. Und man fragt sich, ob da die GEMA, gemessen an ihrer Größe und Macht, nicht mehr Widerstand leisten könnte: Widerstand, um nicht selbst in den Strudel des um sich greifenden Kulturabbaus gezogen zu werden.