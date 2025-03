Die Gambistin Lucile Boulanger

Von Doris Blaich

Schauspiel oder Musik? Lucile Boulanger kann beides und arbeitete eine Zeitlang in beiden Bereichen. Letztlich entschied sie sich für die Gambe; und profitiert auf der Konzertbühne von der Bühnenpräsenz der Schauspielerin. Schon mit fünf Jahren hat sie sich in die Gambe verliebt, sie spielt das Instrument mit unerhörter Virtuosität, Sinnlichkeit, Kraft und Eleganz: großes Theater auf der Gambe! Längst zählt Lucile Boulanger zu den Stars der Alten Musik. Mit Kompositionsaufträgen zeitgenössischer Komponist*innen erweitert sie stetig das Repertoire und Vokabular der Gambe und bringt sie so ganz selbstverständlich raus aus der Barockzeit, rein ins 21. Jahrhundert.

Musikliste:



Carl Friedrich Abel:

Arpeggio für Gambe solo K 205

Lucile Boulanger (Viola da gamba)



Johann Sebastian Bach:

Präludium Nr. 1 aus dem Wohltemperierten Klavier BWV 846, bearbeitet

Lucile Boulanger (Viola da gamba)



Anne Madeleine Guédon de Presles:

Ariette dans le goût nouveau

Sophie de Bardonnèche (Violine)

Justin Taylor (Cembalo)



Joseph Bodin de Boismortier:

2 Sätze aus der Sonate D-Dur

Simon Pierre (Violine)

Olivier Fortin (Cembalo)



Antoine Forqueray:

"La Sainscy" aus der Gambensuite Nr. 4 g-Moll

Claire Gautrot (Viola da gamba Continuo)



John Ward:

"La rondinella", Fantasia für 5 Viole da gamba Nr. 2

Ricercar Consort

Leitung: Philippe Pierlot



Cl aire-Mélanie Sinnhuber:

"La dame d'onze heures", Lucile Boulanger gewidmet

Lucile Boulanger (Viola da gamba)



Henry Purcell:

Aire aus "The Virtuous wife, or Good Luck at Last"

Les Musiciens de Saint-Julien

Blockflöte und Leitung: François Lazarevitch