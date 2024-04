SWR2 Abendkonzert vom 22.3.2024

Die Erweiterung der Spielfläche

Staatsorchester Stuttgart

Elisabeth Brauß (Klavier)

Leitung: Pablo González

György Kurtág:

"… quasi una fantasia …" op. 27 für Klavier und Instrumentengruppen

Annesley Black:

"A sound, a narrow, a channel, an inlet, the straits, the barrens, the stretch of a neck", Uraufführung für großes, im Raum verteiltes Sinfonieorchester

Hector Berlioz:

Symphonie fantastique op. 14

(Konzert vom 18. Februar 2024 in der Stuttgarter Liederhalle)

Die kanadische Komponistin Annesley Black bespielt als Composer in Focus des Staatsorchesters den Beethovensaal der Liederhalle mit einer neuen Raumkomposition. Auch György Kurtág experimentiert mit Positionen im Raum. Sein Titel verweist auf Beethovens Klaviersonaten op. 27, die Bezeichnung des 2. Satzes hingegen -Wie in Traumeswirren- geht auf Robert Schumann zurück. Von Traumwelten erzählt auch dieSymphonie fantastique, in der Hector Berlioz seine unerwiderte Liebe zur irischen Schauspielerin Harriet Smithson verarbeitete.