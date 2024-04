Am 16. Juli ist die britisch-französische Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin im Alter von 76 Jahren in Paris gestorben. Weltberühmt wurde das von ihr und Serge Gainsbourg gesungene Duett „Je t’aime… moi non plus“. In seinem „Song des Monats Juli“ erinnert SWR2-Musikkabarettist Lars Reichow an den epochalen Song und verneigt sich vor der zur Ikone gewordenen Jane Birkin.