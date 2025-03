Diatom Ribbons – Kris Davis beim Jazzfest Berlin 2024

Von Julia Neupert

Eine Dokumentation über Kieselalgen (engl. Diatom) hatte Kris Davis vor einigen Jahren zum Bandnamen ihres damals neuen Projekts inspiriert, inzwischen ist "Diatom Ribbons" zu einer ihrer größeren künstlerischen Organismusgruppen herangewachsen. Zum aktuellen Kern der Band gehören neben Kris Davis an Piano und Fender Rhodes die Schlagzeugerin Terri Lyne Carrington und Val Jeanty an Sampler und Turntables. Als Gast am 1. November in Berlin dabei: Nick Dunston an E- und Kontrabass. In ihrem furiosen Konzert beim Jazzfest Berlin verbanden die Vier Jazz mit R&B, freier Improvisation und Spoken Word.





Ronald Shannon Jackson:

Alice in the Congo



Geri Allen

The dancer



Wayne Shorter, Kris Davis:

Dolores / Rhizomes



Kris Davis:

Brainfeel



Kris Davis' Diatom Ribbons

Kris Davis, (Piano, Fender Rhodes)

Val Jeanty (Turntables, Elektronik)

Nick Dunston (Bass)

Terri Lyne Carrington (Schlagzeug)