Von Ines Pasz

"Man muss Flagge zeigen", sagt der Sinti-Gitarrist Lulo Reinhardt, und meint damit seinen bunten Daumennagel, blau und grün, in den Farben der Sinti und Roma, dazu ein Rad, das steht für die Auswanderung. Aufgewachsen ist er in Koblenz, in einer Siedlung zwischen Bahngleisen. Als Spross der berühmten Sinti- Musikerdynastie Reinhardt - von Django bis Schnuckenack - ist er früh mittendrin in der Tradition des Sinti-Jazz, lernt Gitarre, gründet eine eigene Band und führt den Stil weiter, mit Elementen indischer und südamerikanischer Musik. Heute ist Lulo Reinhardt weltweit unterwegs, in den wichtigen Zentren des Jazz.



Musikliste:



Lulo Reinhardt:

Gypsy fiesta

Lulo Reinhardt (Gitarre)



Lulo Reinhardt:

Friends

Lulo Reinhardt (Gitarre)



Lulo Reinhardt:

Der Zug zum Finkenkrug

Lulo Reinhardt (Gitarre)



Lulo Reinhardt:

F Django

Lulo Reinhardt (Gitarre)

Latin Swing Project



Lulo Reinhardt:

For Anandi

Lulo Reinhardt (Gitarre)

Debashish Bhattacharya (Slide-Gitarre)

Subhasis Bhattacharya (Tablas)

Uli Krämer (Perkussion)

Sukanya Bhattacharya (Gesang)



Lulo Reinhardt:

Piece of Soul

Lulo Reinhardt (Gitarre)

Yuliya Lonskaya (Gitarre)



Lulo Reinhardt:

Lulos Tango

Lulo Reinhardt (Gitarre) & Ensemble



Lulo Reinhardt:

Sugar to my soul

Lulo Reinhardt (Gitarre)

Latin Swing Project