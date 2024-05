Der Pianist und Komponist Volker Bertelmann alias Hauschka

Von Sylvia Roth

Ohne Experiment keine Musik: Das Tüfteln gehört für Volker Bertelmann untrennbar zum Komponieren dazu. Auf der Suche nach immer wieder neuen Klängen liebt er es etwa, das Klavier mit allerhand Gegenständen zu präparieren; seine schwebend-pulsierende Musik steckt voller Überraschungen. Neben seiner Bühnenkarriere hat Bertelmann sich in den vergangenen Jahren zunehmend auf die Filmmusik konzentriert: Für seinen Soundtrack zu Edward Bergers Film "Im Westen nichts Neues" gewann er 2023 den Oscar. Auch hierbei inspirierte ihn übrigens ein ungewöhnlicher Klang: Der des Harmoniums seiner Großmutter.

Musikliste:



Volker Bertelmann:

Soundtrack zu "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl"

Uf Widerluege

Volker Bertelmann (Klavier)

Filmorchester



Hauschka:

Diversity

Hauschka (Präpariertes Klavier)



Hauschka:

Dew and Spiderwebs

Hauschka (Klavier)



Volker Bertelmann:

Soundtrack zu "All Quiet on the Western Front"

Remains

Volker Bertelmann (Harmonium)

Filmorchester



Volker Bertelmann:

Soundtrack zu "Hotel Mumbai"

Driving the street

Landing ashore

Hauschka (Präpariertes Klavier)

Budapest Art Orchestra



Hauschka:

Heimat

Hauschka (Präpariertes Klavier)



Volker Bertelmann / Hilary Hahn:

Stillness

Hilary Hahn (Violine)

Hauschka (Präpariertes Klavier)



Hauschka:

Inventions

Hauschka (Präpariertes Klavier)



Hauschka:

Barkersville

Hauschka (Präpariertes Klavier)