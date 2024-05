Der Mann hinter den Ohrwürmern der Chormusik: John Rutter

Musikliste

John Rutter:

Gloria, 1. Satz

Gary Kettel (Pauken)

Eric Allen (Percussion)

John Scott (Orgel)

The Cambridge Singers

The Philip Jones Brass Ensemble

Leitung: John Rutter

John Rutter:

"The Lord bless you and keep you", Anthem

Bryn Terfel (Bass-Bariton)

London Voices

London Symphony Orchestra

Leitung: Barry Wordsworth

Johann Sebastian Bach:

Choral aus "Herz und Mund und Tat und Leben" BWV 147, bearbeitet

GrauSchumacher Piano Duo

Benjamin Britten:

War Requiem op. 66

Offertorium: Domine Jesu Christe

Galina Wischnewskaja (Sopran)

Peter Pears (Tenor)

Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)

Simon Preston (Orgel)

The Bach Choir

Highgate School Choir

Melos Ensemble

London Symphony Orchestra

Leitung: Benjamin Britten

John Rutter:

"The Lord is my shepherd", Motette

The Cambridge Singers

The City of London Sinfonia

Leitung: John Rutter

Johann Sebastian Bach:

Choral aus "Herz und Mund und Tat und Leben" BWV 147, bearbeitet

GrauSchumacher Piano Duo

William Byrd:

Nunc Dimittis

The Choir of King's College

Leitung: Stephen Cleobury

John Rutter:

"Look at the world", Anthem

Cambridge Singers

City of London Sinfonia

Leitung: John Rutter