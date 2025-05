Der Ehrgeiz die Lücke zu schließen: Kay Metzger über die unbekannten Opern Tournemires am Theater Ulm

Sprachmusik: Wie ahmt Thomas Mann in seinen Werken den Klang von Musik nach? Für Mann stand immer fest, dass er "zwar Literat, aber mehr noch Musiker" sei. Berühmt ist Thomas Mann, auch 150 Jahre nach seiner Geburt, vor allem als Schriftsteller. Doch die Musik war eine enge Wahlverwandte, eine Begleiterin sowohl in seinem Leben als auch in seinen Werken. In den Buddenbrooks, im Zauberg oder in Doktor Faustus versucht er zu musizieren, auf formaler und beschreibender Ebene.