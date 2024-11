Der Dirigent und Musikforscher Rubén Dubrovsky

Über die ewige Trennung der klassischen Musik von allen anderen Genres haben sich schon viele Menschen echauffiert – schließlich verbindet sie in ihren Augen sogenannte „E-Musik“, also „ernste“ Musik, mit unschönen Vorurteilen: „Die“ Klassik sei an sich langweilig und bieder und sowieso viel zu schwer zu verstehen. In ihrem Buch „Warum ein Papst die Rockmusik erfunden hat“ will Annette Hölzl den Ursprung dieser Ressentiments verstehen und mit ihnen aufräumen. Wie gut das gelingt, erzählt Hannah Schmidt.