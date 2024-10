Der Dirigent Sebastian Weigle

Der Herbst ist Orkansaison. Lars Reichow gibt in der Oktoberausgabe der musikalischen Monatsrevue seiner Erleichterung Ausdruck, dass bislang noch kein Wirbelsturm tropischen Ausmaßes über Europa hinweggefegt ist. Am Beispiel gestörter Nachtruhe stellt er in der Nachfolge Immanuel Kants Betrachtungen an, inwiefern durch nervöse Zuckungen im rechten Fuß die Freiheit des Einzelnen mit der Freiheit des Anderen kollidiert und er würdigt Gisèle Pélicot als mutige und starke Frau, die die Öffentlichkeit mit den an ihr begangenen Vergewaltigungen konfrontiert hat und so vom Opfer zur Ikone wurde.