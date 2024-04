Der Dirigent Masaaki Suzuki

Von Antonie von Schönfeld

Die Musik war für ihn immer schon da! Schon als Kind spielt der japanische Protestant aus Kobe Kirchenlieder, früh begegnet er dem Werk von Johann Sebastian Bach - es wird sein Lebensthema. Masaaki Suzuki studiert in Amsterdam bei Ton Koopman und Piet Kee, gründet 1990 das Bach-Collegium Japan und trägt Bachs Musik fortan in die Welt hinaus. Längst zählt er selbst zu den großen Interpreten - auch jüngerer Musik. Doch gerade Bach "hat so viel Power, gibt uns so viel Energie", sagt Masaaki Suzuki. Die strahlt auch der dynamische Musiker aus - im April wird er 70! Antonie von Schönfeld traf den Dirigenten in Köln.