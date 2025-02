Der Countertenor und Breakdancer Jakub Józef Orliński

per Mail teilen

Zurzeit hat der Pole Jakub Józef Orliñski sein Refugium von New York in die Warschauer Heimat verlegt. Dort kann er im „Lockdown“ mit seinen Freunden trainieren. „Trainieren“?? Ja! Die Muskeln müssen geschmeidig, die Gelenke in Bewegung gehalten werden, denn Jakub Józef meistert ein Doppelleben - als international erfolgreicher Breakdancer und als Countertenor.

So ist jeder Tag genau getaktet: Ein Teil gehört den halsbrecherischen Tanz-Figuren, der andere Teil den virtuos-vertrackten Arien eines Vivaldi oder Händel. Trotz des Ausnahmetalents sind dem tanzenden Sänger bzw. dem singenden Tänzer Starallüren völlig fremd: Im Gespräch begegnen wir einem entspannten, absolut authentischen jungen Künstler.

Imagefilm „Inner Voice“ über das Doppelleben Orlińskis

Inner Voice - Jakub Józef Orliński (direction: Andiamo)

Musikliste

Francesco Durante:

Messa C-Dur - "Domine Fili unigenite"

Jakub Jósef Orliñski (Countertenor)

Il Pomo d'oro

Leitung: Maxim Emelyanychev



Georg Friedrich Händel:

"Agrippina", Arie des Ottone

Jakub Jósef Orliñski (Countertenor)

Il Pomo d'oro

Leitung: Maxim Emelyanychev



Nicola Fago:

"Il Faraone sommerso", Arie "Alla gente a Dio diletta"

Jakub Jósef Orliñski (Countertenor)

Il Pomo d'oro

Leitung: Maxim Emelyanychev



Georg Friedrich Händel:

"Tolomeo", Arie des Tolomeo

Jakub Jósef Orliñski (Countertenor)

l Giardino d'amore

Leitung: Stefan Plewniak



Alessandro Scarlatti:

"Pirro e Demetrio", Arie "Fra gl' assalti di Cupido"

Jakub Jósef Orliñski (Countertenor)

Il Pomo d'oro

Leitung: Maxim Emelyanychev



Nicola Fago:

"Confitebor tibi, Domine", Kantate - Eingangsarie "Confitebor"

Jakub Jósef Orliñski (Countertenor)

Il Pomo d'oro

Leitung: Maxim Emelyanychev



Georg Friedrich Händel:

"Amadigi di Gaula", Arie des Dardano

Jakub Jósef Orliñski (Countertenor)

Il Pomo d'oro

Leitung: Maxim Emelyanychev



Georg Friedrich Händel:

"Tamerlano", Arie des Tamerlano

Jakub Jósef Orliñski (Countertenor)

Il Giardino d'amore

Leitung: Stefan Plewniak



Nicola Fago:

Confitebor tibi, Domine - Nr. 2: "Memoriam fecit"

Jakub Jósef Orliñski (Countertenor)

Il Pomo d'oro

Leitung: Maxim Emelyanychev



Trad. / Bearb. Craig Leon:

"I am a poor wayfaring stranger"

Andreas Scholl (Countertenor)

Orpheus Chamber Orchestra



Nicola Fago:

"Tam non splendet sol creates", Solokantate

Jakub Jósef Orliñski (Countertenor)

Il Pomo d'oro

Leitung: Maxim Emelyanychev



Johann David Heinichen:

Alma Redemptoris Mater

Jakub Jósef Orliñski (Countertenor)

Il Pomo d'oro

Leitung: Maxim Emelyanychev



Luca Antonio Predieri:

"Scipione il giovane", Arie des Scipione

Jakub Jósef Orliñski (Countertenor)

Il Pomo d'oro

Leitung: Maxim Emelyanychev



Giovanni Pierluigi da Palestrina:

Missa Sicut lilium inter spinas - Kyrie

Tallis Scholars

Leitung: Peter Phillips



Domenec Terradellas:

Dixit Dominus - "Donec ponam"

Jakub Jósef Orliñski (Countertenor)

Il Pomo d'oro

Leitung: Maxim Emelyanychev



Antonio Vivaldi:

"Il Giustino", Arie " Vedro con mio diletto"

Jakub Jósef Orliñski (Countertenor)

Alphonse Cemin (Klavier)



Johann Adolf Hasse:

"Sanctus Petrus et Sancta Maria" - "Mea tormenta, properate!"

Jakub Jósef Orliñski (Countertenor)

Il Pomo d'oro

Leitung: Maxim Emelyanychev



Gaetano Maria Schiassi:

"Maria vergine al Calvario" - "L' agnelletta timidetta"

Jakub Jósef Orliñski (Countertenor)

Il Pomo d'oro

Leitung: Maxim Emelyanychev