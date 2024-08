Der 1913 in Bukarest geborene Dirigent Constantin Silvestri ist hierzulande viel zu wenig bekannt und anerkannt. In Frankreich und Großbritannien, wo er bis heute repräsentative Aufnahmen eingespielt hat, steht der herausragende Orchestertrainer und geschätzte Solistenbegleiter in hohem Ansehen. Von 1961 bis zu seinem frühen Tod 1969 formte er als Chefdirigent in Bournemouth aus einem Provinzorchester ein Spitzenensemble. Besonders Musik mit starken Farbwirkungen, etwa von Elgar, Ravel, Rimski-Korsakov, Tschaikowsky, Respighi waren bei ihm in besten Händen. Götz Thieme erinnert an den Erzmusikanten.