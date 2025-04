Mit Eva Schramm

Wen es in die Berge zieht, der hat oft Sehnsucht nach einer anderen Perspektive, nach Ruhe, Abgeschiedenheit und Kontemplation. Und so verwundert es nicht, dass viele Musikstücke ihren Ursprung in den Bergen haben, ob sie nun dort komponiert wurden oder einfach nur vom Leben in den Bergen inspiriert sind. In dieser Reihe packen wir unseren Rucksack mit viel unterschiedlicher Musik und laden ein zu einer Audiotour in höchste Höhen!