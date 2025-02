Das verflixte Cis – Mara Genschel auf Spurensuche in Chopins Berceuse

In fast jeder Komposition von Telemann könne man Spuren von polnischer Volksmusik, wie er sie damals rezipiert hat, entdecken, sagt der Blockflötist und Dirigent Michael Schneider. Telemann

hat während seiner Zeit als Kapellmeister in Sorau die „polnische und hanakische Musik in ihrer wahren barbarischen Schönheit" kennengelernt. Nicht nur er ist davon begeistert, auch andere komponieren damals Sätze, die mit „polacca", „alla polacca" oder „Polonaise" überschrieben sind und Bach nutzt die Polonaise, um an einen ersehnten Titel zu kommen. Eine Spurensuche mit dem Blockflötisten und Dirigenten Michael Schneider im Studio.

Musikliste:

Anonymus:

Saltus polonicus. Bearbeitet für Blockflöte, Zigeunergiege, Zymbal, Streicher und Basso continuo aus: Sammlung Uhrovec

Dorothee Oberlinger (Blockflöte)

Stano Palúch (Geige)

Marcel Comendant (Cimbalon)

Shalev Ad-El (Cembalo)

Il Suonar Parlante

Georg Philipp Telemann:

4. Satz, Allegro aus: Konzert für Blockflöte, Viola da Gamba, Streicher und Basso continuo a-Moll TWV 52

Dorothee Oberlinger (Blockflöte)

Vittorio Ghielhmi (Gambe)

Il Suonar Parlante

Georg Philipp Telemann:

„Ei wie würdet ihr nicht lachen“ aus: Kantate „Der Weiberorden“

Julia Kirchner (Sopran)

La Stagione Frankfurt

Leitung: Michael Schneider

Georg Philipp Telemann:

Polonaise I und II aus der Suite für Blockflöte, Streicher und Basso continuo a-Moll TWV 55:a2

Camerata Köln

Michael Schneider (Blockflöte)

Johann Sebastian Bach:

Auszug aus der Bauernkantate

„Und das ihr’s alle wisst“

„Ach es schmeckt doch gar zu gut“

„Fünfzig Taler“

Lisa Larsson (Sopran)

Klaus Mertens

Amsterdam Baroque Orchestra

Leitung: Ton Koopman

Johann Sebastian Bach:

Quoniam tu solus sanctus aus: Messe h-Moll BWV 232

Hanno Müller Brachmann (Bass)

Orchestre du Collegium Vocale Gent

Leitung: Philippe Herreweghe

Wilhelm Friedemann Bach:

Polonaise in e-Moll aus den 12 Polonaisen für Klavier, Falck 12

Robert Hill (Hammerklavier)