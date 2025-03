Die Geschichte der Sarabande: Musik von tanzenden Sklaven schafft es bis in Bachs Passionen

„Bach und Lateinamerika“ lautet das Motto des ersten Internationalen Bachfests, das im März in Stuttgart stattfindet. Die Verbindung scheint zunächst fragwürdig, doch gibt es überraschende Zusammenhänge, wie zum Beispiel bei der Sarabande, deren verworrene Geschichte von Kolonialisierung und Sklavenhandel geprägt ist.

Langsamer Satz der barocken Tanz-Suite

Leichte Eins, betonte Zwei: Getragen und würdevoll, so kommt die Sarabande in d-Moll von Georg Friedrich Händel daher:

Handel - Sarabande in D minor (wonderful live version) Copernicus Chamber Orchestra · Horst Sohm

Wir kennen die Sarabande heute vor allem als langsamen Satz der barocken Tanz-Suite mit elegantem Nachdruck. Sarabande beziehungsweise Sarabanda: Was bedeutet das eigentlich?

Sarabanda ist das schönste Missverständnis der Musikgeschichte.

Indizien für nicht-europäische Herkunft

Und nicht nur ein Missverständnis, sondern sogar ein Mysterium, wenn man ins Lexikon „Die Musik in Geschichte und Gegenwart“ schaut. Dort heißt es gleich zu Beginn des Artikels zur Sarabande:

„Seit dem 17. Jahrhundert wurde über die Herkunft des Wortes Sarabande spekuliert. […] Ebenso wie die Herkunft des Terminus ist die des Tanzes umstritten, grundsätzlich kommt die iberische Halbinsel wie auch Mittelamerika in Frage, wobei die Indizien eher für die erste Hypothese sprechen.“

Und obwohl es Indizien für eine nicht-europäische Herkunft des Tanzes gibt, konzentriert sich der restliche Artikel auf die besser belegbare europäische Tradition der Sarabande.

Geschichtsschreibung aus europäischer Sicht

Auch Rubén Dubrovsky ist klar, dass Wissenschaft ohne Noten und geschriebene Quellen schwierig ist. Aber die Art und Weise wie die Geschichte erzählt wird, ist für ihn ein Zeichen von größeren historischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen.

Man könne immer wieder beobachten, dass Geschichte von denen geschrieben werde, die gewonnen haben. Er selbst sei in Buenos Aires aufgewachsen, habe aber Musikgeschichte aus europäischer Sicht gelernt.

Aus Lateinamerika bis nach Deutschland

Hätte man sich in Deutschland in der Zeit Bachs danach erkundigt, woher die Sarabande kommt, wäre die Antwort gewesen: aus Frankreich. In Frankreich hätte man auf Spanien verwiesen und die Spanier hätten zugegeben, dass der Tanz aus der neuen Welt käme und inquisitorisch verfolgt würde.

Wie kam Bach dann überhaupt an die Sarabande, wenn diese doch verboten war? Und warum verbietet die Kirche überhaupt den Tanz? Die Sarabanda war nicht immer so, wie wir sie heute von Bach und anderen Komponisten kennen, sondern eher so:

Guineo a 5 "Eso Rigor e' Repente"

Sarabanda ist eine Gottheit aus Afrika

Weit entfernt von den europäischen Höfen hat dieser Tanz seinen Ursprung. Und sehr früh entsteht das Missverständnis, von dem Rubén Dubrovsky spricht:

„Sarabanda ist gar kein Musikstück. Sarabanda ist eine Gottheit aus Afrika und an diese Gottheit haben die Afrikaner am Feld gebetet, in Mexiko in dem Fall, mit Rhythmus, mit Tanzen, mit Trommeln und mit Singen. Sarabanda ist eine Gottheit, die die Reisenden beschützt. Und was für eine logische Wahl, wenn man aus Afrika eine Zwangsreise unternehmen muss.“

Das Wort „Sarabanda“ war laut Dubrovsky so prägnant, dass es als Titel für diesen Rhythmus übernommen wurde. Die Verbindung zur ursprünglichen Religion besteht allerdings weiter und weil die Inquisition damals das Ziel hatte, andere Religion auszulöschen, wurde der Tanz kurzweg verboten.

Sarabandas bei Bach

Ein theoretisches Verbot, kann die Musik aber nicht aufhalten. Die Sarabanda schafft es über Italien und Frankreich nach Deutschland. Mit der Zeit wurde nur das Tempo langsamer. Was bleibt ist die markante Betonung des zweiten Schlages.

In den tollsten Kirchenmusikstücken von Bach, in seinen Passionen, kommen Sarabandas vor.

Johannes Passion, BWV 245, Pt. 1: 13. Arie "Ach, mein Sinn, wo willst du endlich hin"

Wie erstaunlich, dass die sakrale Musik der tanzenden Sklaven es mit Bachs Passionen bis ins Zentrum der christlichen Kirchenmusik geschafft hat. Und bitter, dass wir trotz Forschung heute nicht sicher wissen, dass sie ihren Ursprung wahrscheinlich bei den Gesängen und Tänzen von Sklaven hatte.

Die Sarabanda beim Internationalen Bachfest Stuttgart 2025 Mehr über die Sarabanda und andere Tänze mit spannenden Geschichten kann man am 13. März beim Internationalen Bachfest in Stuttgart erfahren. Hier gibt es um 17 Uhr ein Gespräch mit Rubén Dubrovsky und anschließend um 19 Uhr ein Konzert mit dem Bach Consort Wien rund um die Sarabanda.