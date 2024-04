Das Rätsel

Es gibt noch echte Herausforderungen im Leben: das Lösen von Rätseln zum Beispiel. Was die Einen für eine kinderleichte Frage halten, darüber zerbrechen sich die Anderen ewig den Kopf. Aber schon beim nächsten Mal kann es dann umgekehrt sein. Genau diese ausgleichende Gerechtigkeit ermutigt Katharina Eickhoff, immer am zweiten Samstag im Monat in der SWR2 Musikstunde ihre Fährten quer durch die (Musik-)Geschichte zu legen. Auch wer überhaupt nicht mitraten möchte, kommt hier auf seine Kosten; die Geschichten rund um die Rätselfragen sind es allemal wert, gehört zu werden.

Rätselfragen



1. Rätselfrage:

…Und schon verlässt der angeschwärmte Pianist wutentbrannt den Ort des Geschehens…

Zu welcher vor siebzig Jahren zum ersten Mal erschienenen, legendären Serie, in der gar nicht selten von Beethoven die Rede ist, gehört diese Szene?

Für’s Lösungswort gebraucht wird gleich der erste Buchstabe!

LÖSUNG: Peanuts



2. Rätselfrage:

Der, der diese Musik in Auftrag gegeben hat, ist im Oktober vor 280 Jahren höchst unglücklich und überraschend infolge einer Pilzvergiftung verschieden – und seine Tochter musste von heute auf morgen seinen Job übernehmen. Was sie, entgegen allen Prognosen, dann ziemlich gut gemacht hat.

Vom Vornamen der mutigen Frau bitte den 4. Buchstaben merken!

LÖSUNG: Maria Theresia



3. Rätselfrage:

Beflügelt von den Lehren des Grafen Saint-Simon über den Künstler als Menschheitsretter und Hohepriester hat ein junger Musiker in Paris seine Identitätskrise überwunden und ist dann mit dieser Fantasie über ein Schubert-Thema seinem persönlichen Stil schon ziemlich nah gekommen.

Bitte den 3. Buchstaben seines Vornamens einsammeln!

LÖSUNG: Franz Liszt



4. Rätselfrage:

Diese Sinfonie hier ist, weiß man, vom Erlebnis eines Bauwerks inspiriert, das der Komponist hingerissen besucht hat - ein Gebäude, dessen Inneres mehrfach als ein Wald aus Säulenbäumen beschrieben wurde, und das sehr lange Zeit unvollendet geblieben ist, bis es dann im Oktober vor 140 Jahren endlich fertig war...

Vom Namen der Stadt, die sich seitdem an dem Jahrtausend-Bau freuen kann, schreibt der letzte Buchstabe am Lösungswort weiter!

LÖSUNG: Köln



5. Rätselfrage:

Falscher Schnurrbart, Fensterglas-Brille und drolliger Akzent – nur die Zigarre war echt, und doch war der Mann absolut unverwechselbar…Welcher zähnebleckende Kultkomiker, geboren vor 130 Jahren, hat hier im Genießerton von seiner tätowierten Verflossenen geschwärmt…?

Von seinem Vornamen, bzw. Künstlernamen, noch den letzten Buchstaben abzweigen, und fertig ist das Lösungswort!

LÖSUNG: Groucho Marx



Das Lösungswort lautet: PIANO

Musikliste:



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Vince Guaraldi:

Great pumpkin waltz

Vince Guaraldi Trio

N. N.:

Beethoven According to Peanuts

Antonio Caldara:

Nigella e Tirsi, Questo e il prato

Lautten Compagney

Leitung: Wolfgang Katschner

Franz Liszt:

Apparitions, S 155 R 11

Tobias Koch (Hammerklavier)

Robert Schumann:

4. Satz: Feierlich aus: Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 97 "Rheinische Sinfonie"

Chamber Orchestra of Europe

Leitung: Nikolaus Harnoncourt

Robert Schumann:

5. Satz: Lebhaft aus: Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 97 "Rheinische Sinfonie"

Chamber Orchestra of Europe

Leitung: Nikolaus Harnoncourt

Harold Arlen:

Lydia, the tattoed lady aus: At the circus (Die Marx Brothers im Zirkus, Film 1939)

Groucho Marx (voc)

Orchester