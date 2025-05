Das Rätsel

Mit Katharina Eickhoff

Gäste: Das Frank Dupree Trio

(Liveübertragung aus dem Jagdsaal)

Immer am zweiten Samstag im Monat lädt die Musikstunde zum Mitraten ein. Die heutige Sendung können Sie live miterleben, denn Katharina Eickhoff ist zu Gast bei den Schwetzinger SWR Festspielen - genauer gesagt im Jagdsaal des Schwetzinger Schlosses! Für den musikalischen Part der Live-Sendung sorgt das Frank Dupree Trio. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei, ein Eintrittsticket für den Park ist allerdings nötig. Es besteht die Gelegenheit, nach der Sendung mit den Macher*innen der SWR Kultur Musikstunde ins Gespräch zu kommen. Außerdem losen wir vor Ort bereits drei Gewinner*innen des Rätsels aus. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!



Das Audiofile der Sendung wird, nach Ausstrahlung, im Laufe des Tages online gestellt!





1. Rätselfrage:

Um die Verkehrssituation in einer europäischen Großstadt im Jahr 1928 geht’s in der Rätselmusik - und die Frage wäre, welche Stadt da durchschlendert wird, die immer berühmt für ihren chaotischen Verkehr war, und wo sich jetzt seit ein paar Jahren autofreie Zonen, Fahrradwege und Gartenstraßen ausbreiten…?

Vom Namen der Stadt wird gleich mal der erste Buchstabe gebraucht!



2. Rätselfrage:

Zwei ziemlich bekannte Musikstücke steckten in dieser kunstvollen Improvisation, - das eine wird in diesen Tagen achtzig Jahre alt und ist von vielen berühmten Leuten, von Marlene Dietrich über Andre Rieu bis Lady Gaga, interpretiert worden; von dessen Titel merken Sie sich bitte den letzten Buchstaben.

Das andere, ursprünglich ein Ballett, wurde von seinem eigenen Komponisten als völlig überschätzt abgetan…. Von dessen Titel ist der vorletzte Buchstabe gefragt.



3. Rätselfrage:

„Serenade to a Skyscraper“ heißt dieses Stück von Dana Suesse - und wir suchen hier einen ganz bestimmten Wolkenkratzer, einen der berühmtesten, dessen optische Inspiration für die Architektur ursprünglich einfach ein Bleistift war, und der in so vielen Filmen zu sehen ist, übrigens auch sehr gerne in Katastrophen- und Endzeitfilmen...

Von seinem Namen zählen Sie mal bitte den fünftletzten Buchstaben ab!



4. Rätselfrage:

Das, was wir da in einer Jazz-infizierten Version gehört haben, ist eigentlich ein ziemlich berühmtes Stück Klaviermusik, dessen Titel, unter dem es so bekannt wurde, zwar nicht vom Komponisten stammt, aber durchaus zu ihm, dem begnadeten Pfennigfuchser, passt.

Von diesem Titel behalten Sie mal noch den vorletzten Buchstaben, oder, falls Ihnen der nicht einfällt, den vorletzten Buchstaben vom Nachnamen des Komponisten!





